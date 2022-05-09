Người mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: 9 năm ròng rã nuôi con, vất vả gấp 5 người thường

Xã hội 09/05/2022 10:17

Vào năm 2013, ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam đã thu hút không ít sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Được biết, người mẹ vĩ đại đó chính là chị chị Lê Huỳnh Anh Thư. Vừa qua, trong một chương trình talkshow đã có sự tham gia đặc biệt của người mẹ này. Tại đây, chị Thư có dịp trải lòng về những khó khăn xen lẫn hạnh phúc trong quá trình mang thai và sinh 5 thiên thần nhỏ.

Theo như chia sẻ, chị Thư kết hôn ở tuổi 27, trong khi đó chồng đã 37 tuổi. Sau 9 tháng kết hôn, mặc dù rất trông chờ "kết trái" thế nhưng vẫn "chưa thấy gì khiến chị chịu nhiều lời đàm tiếu từ người ngoài, sự thúc giục từ gia đình.

Sau đó, vợ chồng chị quyết định đến bệnh viện thăm khám và may mắn nhận được kết quả cả 2 dều khỏe mạnh. Chị Thư quyết định tiến hành biện pháp để có con nhanh và chắc chắn nhất: “Bác sĩ tư vấn kích trứng. Sau lần kích trứng đầu tiên, tôi đậu 3 trứng. Đến lần thứ 2 kích trứng và bơm tinh trùng, bác sĩ dặn là từ 10-14 ngày là có thể thử que nhưng không thể đợi thêm nữa. Tới khoảng 3-4 giờ sáng ngày thứ 10, tôi thử que và nhận được kết quả 2 vạch nhưng rất mờ. Lập tức bắt xe đi khám, các bác sĩ bảo đậu 3 phôi khiến tôi choáng váng”.

Người mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: 9 năm ròng rã nuôi con, vất vả gấp 5 người thường - Ảnh 1
Người mẹ sinh 5 kể lại hành trình vất vả mang thai và nuôi con khôn lớn - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, lúc này, trong lòng chị lại trào dâng cảm xúc khó tả khi đứng giữa 2 lựa chọn: để lại cả 3 phôi nhưng nguy cơ rủi ro rất cao hoặc bỏ đi 1 phôi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dường như bản năng làm mẹ trong người trỗi dậy, chị Thư quyết tâm giữ lại tất cả các con và bước vào hành trình mang bầu đầy vất vả.

Khi mang thai đến tuần thứ 4, bác sĩ lại một lần nữa báo tin "sốc" khiến cả nhà không biết nên mừng hay lo. Chị Thư hồi tưởng lại khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo: "Có 4 bé chứ không phải 3, nhưng lúc này đã quá thời gian giảm thiểu phôi rồi nên em quyết định để luôn".

Chị cho biết bụng mình lớn lên rất nhanh, tròn như trái bóng, cảm giác có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Những tháng đầu thai kì, chị Thư có thể ngủ nằm bằng cách kê gối hai bên nhưng sang tháng thứ 3, người mẹ trẻ phải ngủ ngồi, mỗi đêm cũng chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng là trằn trọc, khó chịu. 

Người mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: 9 năm ròng rã nuôi con, vất vả gấp 5 người thường - Ảnh 2
Sang tháng thứ 3 thai kì, với chiếc bụng lớn nhanh, chị Thư không thể nằm ngủ như bình thường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến tháng thai kì thứ 8, chị lại nghe được tin "động trời" khi bác sĩ cho biết trong bụng có tận 5 em bé chứ không phải là 4 như kết quả siêu âm trước đó. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ nói nguy cơ chứ không khẳng định chắc chắn nên chị nghe xong cũng chỉ biết vậy, không nói lại với người nhà.

May mắn thay, trong quá trình hộ sinh, 4 em bé ra ngoài khá nhanh và thuận lợi. Sau khi 4 thiên thần đã chào đời, bác sĩ chuẩn bị khâu lại vết mổ thì phải giật mình khi phát hiện một chiếc chân bé xíu thò ra ngoài. Thêm một em bé ra đời đúng như dự đoán của bác sĩ trước đó, ca phẫu thuật cũng thành công mỹ mãn.

Chị Thư nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng được làm mẹ: “Tỉnh dậy sau sinh, mẹ thông báo là cả 5 đều bình an, đứa lớn nhất nặng 2kg, nhỏ nhất 1,3kg, mình mới choáng váng hỏi 5 đứa hả mẹ rồi thiếp đi luôn…”.

Người mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: 9 năm ròng rã nuôi con, vất vả gấp 5 người thường - Ảnh 3
Các bé được chị và 2 bà ngoại, nội thay phiên chăm sóc - Ảnh: Internet

Thấm thoát đã trôi qua 9 năm, các bé hiện đã lên lớp 3, giờ đây, chị Thư mới thực sự... rùng mình khi nhớ lại những ngày tháng mang thai và nuôi 5 con khôn lớn. Thời gian ở cữ của chị Thư chỉ quanh quẩn cho con bú là hết ngày. Cứ 2,5 – 3 tiếng, chị Thư phải cho từng bé bú sữa 1 lần. Do có 2 bé yếu ớt hơn nên cả nhà lên "thời khóa biểu": khi bà nội chăm bé út thì mẹ sẽ chăm bé thứ 2, còn 3 bé khỏe mạnh sẽ do bà ngoại "cân tất".

Thêm vào đó, kinh tế gia đình một tay do anh Hiếu - chồng chị lo toan nên khó khăn nhân lên gấp 5 lần. Chồng chị chạy xe đêm ngày lấy tiền bỉm sữa chăm con và hai bên nội ngoại cũng hỗ trợ nên gánh nặng kinh tế cũng vơi đi phần nào.

Khi các bé lớn thêm một chút, riêng việc thay bỉm, tắm rửa, cho con uống sữa là đã "đầu tắt mặt tối" cả ngày, chị chẳng có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Không những vậy, chỉ 1 bé ốm là các bé còn lại đồng loạt ốm theo khiến vợ chồng chị nhiều đêm mất ăn mất ngủ trong bệnh viện.

Người mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: 9 năm ròng rã nuôi con, vất vả gấp 5 người thường - Ảnh 4
Các bé lớn lên khỏe mạnh, nghe lời và học tốt - Ảnh: Internet

Khi các con đã lớn, dường như hiểu được khó khăn, vất vả của bố mẹ mà 5 anh em Huynh, Đệ, Phượng, Muội, Lộc đều vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời và học tốt. Chị Thư chia sẻ về 5 thiên thần nhỏ của mình: "Ơn trời 5 đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển bình thường, thậm chí có cháu còn thông minh và phát triển tốt hơn những đứa trẻ sinh đủ tháng, đủ cân. Tháng 3 tới, các cháu tròn 6 tuổi. Chúng bảo ban nhau học nên đều được nhà trường tặng giấy khen học tốt môn tiếng Anh. Cháu Lộc, thứ 3 chịu ăn nhất nhà nên nặng cân nhất. Ngoài học tốt môn tiếng Anh, cháu cũng có năng khiếu về môn vẽ... 

Ban ngày chúng đi học, tôi mới có thời gian rảnh dọn dẹp, buôn bán. Chứ khi các con đi học về rồi, bận bịu không làm được việc gì luôn. Tôi không mong giàu sang phú quý, giờ chỉ mong bản thân khỏe mạnh để chăm lo cho chúng tới nơi tới chốn".

Người mẹ sinh 5 duy nhất ở Việt Nam: 9 năm ròng rã nuôi con, vất vả gấp 5 người thường - Ảnh 5
Hành trình nuôi 5 con của người mẹ này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Nuôi 1 con đã vất vả, hành trình nuôi 5 con của người mẹ này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và cảm động. Chỉ có thể xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng, vợ chồng chị Anh Thư mới có đủ nghị lực để vượt qua tất cả sóng gió, nuôi dạy con khôn lớn như hiện tại.

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