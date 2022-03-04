Người mắc Covid-19 nay có thể dùng toa của bác sĩ mua thuốc Molnupiravir hoặc nhận tại trạm xá

Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 đang tiến triển xấu hơn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các trạm y tế phát thuốc Molnupiravir cho các F0 đang điều trị và cách li tại nhà, đồng thời tạo điều kiện cho người có toa thuốc từ bác sĩ có thể mua trực tiếp tại các nhà thuốc.

Dẫn nguồn từ Thanh Niên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/3 đã gửi công văn khẩn đến UBND TP.HCM với nội dung xin chủ trương cho người bệnh Covid-19 đang cách li tại nhà dùng thuốc Molnupiravir.

Thuốc kháng virus Molnupiravir đã được hoàn tất nghiên cứu, kết thúc chương trình thí điểm và cho phép lưu hành diện rộng - Ảnh: Internet

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, thuốc kháng virus Molnupiravir đã được Cục Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế đã hoàn tất nghiên cứu, kết thúc chương trình thí điểm và cho phép lưu hành diện rộng. Cụ thể, thuốc Molnupiravir sẽ được sản xuất trong nước và lưu hành bởi 3 đơn vị là Công ty cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar, Công ty TNHH liên doanh Stellapharm và Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam. Thuốc Molnupiravir hiện tại đã được bán tại các nhà thuốc của hệ thống Long Châu, Pharmacity và một số nhà thuốc khác.

Khi người bệnh mắc Covid-19, bác sĩ theo chỉ dẫn của Bộ Y tế sẽ kê đơn thuốc Molnupiravir. Bệnh nhân sau khi nhận được đơn thuốc có thể dùng để mua thuốc tại các nhà thuốc hoặc nhận cấp phát tại các trạm y tế và trạm y tế lưu động.

Người bệnh mắc Covid-19 có thể nhận thuốc Molnupiravir tại các trạm xá hoặc mua tại các nhà thuốc với đơn thuốc được kê bởi bác sĩ - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, thuốc Molnupiravir cũng được Sở Y tế đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế đề nghị cung ứng cho các bệnh nhân Covid-19 hiện đang cách li tại nhà để nhiều người bệnh tiếp cận được thuốc, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, đồng thời giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Ngoài ra, việc kê toa và kinh doanh thuốc Molnupiravir phải đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư số 52/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về toa thuốc và việc kê toa thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và các quy định khác có liên quan.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-mac-covid-19-nay-co-the-dung-toa-cua-bac-si-mua-thuoc-molnupiravir-hoac-nhan-tai-tram-xa-453593.html