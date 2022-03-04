Người mắc Covid-19 nay có thể dùng toa của bác sĩ mua thuốc Molnupiravir hoặc nhận tại trạm xá

Xã hội 04/03/2022 22:11

Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 đang tiến triển xấu hơn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các trạm y tế phát thuốc Molnupiravir cho các F0 đang điều trị và cách li tại nhà, đồng thời tạo điều kiện cho người có toa thuốc từ bác sĩ có thể mua trực tiếp tại các nhà thuốc.

Dẫn nguồn từ Thanh Niên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/3 đã gửi công văn khẩn đến UBND TP.HCM với nội dung xin chủ trương cho người bệnh Covid-19 đang cách li tại nhà dùng thuốc Molnupiravir.

covid-19 1
Thuốc kháng virus Molnupiravir đã được hoàn tất nghiên cứu, kết thúc chương trình thí điểm và cho phép lưu hành diện rộng - Ảnh: Internet

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, thuốc kháng virus Molnupiravir đã được Cục Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế đã hoàn tất nghiên cứu, kết thúc chương trình thí điểm và cho phép lưu hành diện rộng. Cụ thể, thuốc Molnupiravir sẽ được sản xuất trong nước và lưu hành bởi 3 đơn vị là Công ty cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar, Công ty TNHH liên doanh Stellapharm và Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam. Thuốc Molnupiravir hiện tại đã được bán tại các nhà thuốc của hệ thống Long Châu, Pharmacity và một số nhà thuốc khác.

Khi người bệnh mắc Covid-19, bác sĩ theo chỉ dẫn của Bộ Y tế sẽ kê đơn thuốc Molnupiravir. Bệnh nhân sau khi nhận được đơn thuốc có thể dùng để mua thuốc tại các nhà thuốc hoặc nhận cấp phát tại các trạm y tế và trạm y tế lưu động.

covid-19 2
Người bệnh mắc Covid-19 có thể nhận thuốc Molnupiravir tại các trạm xá hoặc mua tại các nhà thuốc với đơn thuốc được kê bởi bác sĩ - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, thuốc Molnupiravir cũng được Sở Y tế đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế đề nghị cung ứng cho các bệnh nhân Covid-19 hiện đang cách li tại nhà để nhiều người bệnh tiếp cận được thuốc, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, đồng thời giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Ngoài ra, việc kê toa và kinh doanh thuốc Molnupiravir phải đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư số 52/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về toa thuốc và việc kê toa thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và các quy định khác có liên quan.

Xông mũi họng phòng COVID-19, bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng dẫn đến nhiễm trùng máu

Xông mũi họng phòng COVID-19, bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng dẫn đến nhiễm trùng máu

Bé trai 6 tháng tuổi được người nhà bế để xông mũi họng. Song, cháu bé không may bị nước sôi đổ vào chân, bỏng toàn bộ mu bàn chân trái dẫn đến nhiễm trùng máu.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 COVID-19 tại TP.HCM Thuốc Molnupiravir

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số