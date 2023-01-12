Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng'

Chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An và Thanh Hóa mang theo niềm vui, hân hoan và hạnh phúc rạng ngời được trở về quê hương của hàng trăm người lao động khó khăn, trong đó người đã nhiều năm chưa được đón Tết sum vầy cùng người thân.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 12/1, 225 công nhân (đều quê ở Thanh Hóa) cùng con em của họ đã hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) để về nhà đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là những người được hỗ trợ vé máy bay miễn phí, theo chương trình “Chuyến bay 0 đồng” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cùng các nhà tài trợ, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Anh Dương Danh Hoàng, Hương Khê (Hà Tĩnh) xúc động cho biết, do điều kiện khó khăn nên phải vào miền Nam làm công nhân may, đã 17 năm nay anh và gia đình không về quê đón Tết. Năm nay, công ty tiếp tục gặp khó khăn, các đơn hàng ít hơn khiến thu nhập của vợ chồng anh giảm nhiều vì vậy ban đầu anh cũng không có ý định về quê ăn Tết. Thật may mắn và hạnh phúc, các ban, ngành đã quan tâm hỗ trợ chuyến bay miễn phí để anh và con gái về quê đón Tết sum vầy với ông bà, cha mẹ, quê hương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại sân bay Vinh (Nghệ An), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đã thăm hỏi, động viên, đồng thời trao những món quà Tết ý nghĩa cho các đoàn viên, người lao động.

Anh Hoàng Đình Nam (quê xã Yên Thịnh, H.Yên Định, Thanh Hóa), một trong những công nhân trên “Chuyến bay 0 đồng” cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gia đình anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Và "Chuyến bay 0 đồng" đã giúp gia đình anh về được quê để đón Tết.

Chị Lê Thị Hạnh (công nhân, quê ở Vinh) bật khóc vì xúc động khi sau nhiều năm xa quê mưu sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Chị Lê Thị Hạnh (công nhân, quê ở Vinh) không ngăn được xúc động khi sau nhiều năm xa quê mưu sinh, được trở về nhà thăm bố mẹ, người thân. "Tôi xúc động quá, lần đầu tiên tôi được về quê bằng máy bay và còn được chương trình hỗ trợ miễn phí nên tôi rất mừng. Thu nhập 2 vợ chồng hiện nay chỉ bằng 1/3 so với trước đây, cố gắng sắp xếp chi tiêu tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền đóng học cho 2 đứa con là hết. 7 năm rồi tôi không được về quê, bao nhiêu nhớ nhung nói qua điện thoại cũng không bằng trực tiếp"- chị Hạnh vừa tâm sự vừa rơi nước mắt.

Người lao động còn được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lì xì trước khi lên máy bay - Ảnh: Tổ Quốc

Chị Nguyễn Thị Thắng, quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Chồng mất sớm, chị vào Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh cho mẹ già đến nay đã được 18 năm. Năm nào chị cũng thu xếp để về quê đón Tết với gia đình, năm thì đi ô tô, lúc thì đi xe máy. Năm nay, chị và một số người khác đã lập nhóm dự định đi xe máy về quê. "Không nhiều người may mắn có được tấm vé máy bay miễn phí như chị. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn không được về quê ăn Tết, hi vọng thời gian tới sẽ có nhiều chuyến bay như thế này đưa công nhân có điều kiện khó khăn muốn về quê ăn Tết sum vầy bên gia đình", chị Thắng chia sẻ.

Hầu hết trường hợp đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến bay 0 đồng (về Thanh Hóa) đều thuộc diện khó khăn - Ảnh: Báo Lao Động

Những món quà ý nghĩa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết ngay tại sân bay Vinh - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Ngoài ra, sau khi hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhà tài trợ đã thăm hỏi, tặng 225 suất quà cho công nhân.

“Chuyến bay 0 đồng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp một số nhà tài trợ, hỗ trợ 450 vé máy bay miễn phí. Trong đó, công dân tỉnh Thanh Hóa là 225 người và tỉnh Nghệ An là 225 người.