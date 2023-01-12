Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng'

Xã hội 12/01/2023 11:33

Rạng sáng ngày 12/1, hàng trăm người lao động đang làm việc tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 12/1, 225 công nhân (đều quê ở Thanh Hóa) cùng con em của họ đã hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) để về nhà đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là những người được hỗ trợ vé máy bay miễn phí, theo chương trình “Chuyến bay 0 đồng” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cùng các nhà tài trợ, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An và Thanh Hóa mang theo niềm vui, hân hoan và hạnh phúc rạng ngời được trở về quê hương của hàng trăm người lao động khó khăn, trong đó người đã nhiều năm chưa được đón Tết sum vầy cùng người thân. 

Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng' - Ảnh 1
Công dân tỉnh Thanh Hóa là 225 người và tỉnh Nghệ An là 225 người - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại sân bay Vinh (Nghệ An), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đã thăm hỏi, động viên, đồng thời trao những món quà Tết ý nghĩa cho các đoàn viên, người lao động. 

Anh Dương Danh Hoàng, Hương Khê (Hà Tĩnh) xúc động cho biết, do điều kiện khó khăn nên phải vào miền Nam làm công nhân may, đã 17 năm nay anh và gia đình không về quê đón Tết. Năm nay, công ty tiếp tục gặp khó khăn, các đơn hàng ít hơn khiến thu nhập của vợ chồng anh giảm nhiều vì vậy ban đầu anh cũng không có ý định về quê ăn Tết. Thật may mắn và hạnh phúc, các ban, ngành đã quan tâm hỗ trợ chuyến bay miễn phí để anh và con gái về quê đón Tết sum vầy với ông bà, cha mẹ, quê hương.

Anh Hoàng Đình Nam (quê xã Yên Thịnh, H.Yên Định, Thanh Hóa), một trong những công nhân trên “Chuyến bay 0 đồng” cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gia đình anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Và "Chuyến bay 0 đồng" đã giúp gia đình anh về được quê để đón Tết.

Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng' - Ảnh 2
Chị Lê Thị Hạnh (công nhân, quê ở Vinh) bật khóc vì xúc động khi sau nhiều năm xa quê mưu sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Chị Lê Thị Hạnh (công nhân, quê ở Vinh) không ngăn được xúc động khi sau nhiều năm xa quê mưu sinh, được trở về nhà thăm bố mẹ, người thân. "Tôi xúc động quá, lần đầu tiên tôi được về quê bằng máy bay và còn được chương trình hỗ trợ miễn phí nên tôi rất mừng. Thu nhập 2 vợ chồng hiện nay chỉ bằng 1/3 so với trước đây, cố gắng sắp xếp chi tiêu tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền đóng học cho 2 đứa con là hết. 7 năm rồi tôi không được về quê, bao nhiêu nhớ nhung nói qua điện thoại cũng không bằng trực tiếp"- chị Hạnh vừa tâm sự vừa rơi nước mắt.

Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng' - Ảnh 3Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng' - Ảnh 4
Người lao động còn được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lì xì trước khi lên máy bay - Ảnh: Tổ Quốc

Chị Nguyễn Thị Thắng, quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Chồng mất sớm, chị vào Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh cho mẹ già đến nay đã được 18 năm. Năm nào chị cũng thu xếp để về quê đón Tết với gia đình, năm thì đi ô tô, lúc thì đi xe máy. Năm nay, chị và một số người khác đã lập nhóm dự định đi xe máy về quê. "Không nhiều người may mắn có được tấm vé máy bay miễn phí như chị. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn không được về quê ăn Tết, hi vọng thời gian tới sẽ có nhiều chuyến bay như thế này đưa công nhân có điều kiện khó khăn muốn về quê ăn Tết sum vầy bên gia đình", chị Thắng chia sẻ.

Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng' - Ảnh 5
Hầu hết trường hợp đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến bay 0 đồng (về Thanh Hóa) đều thuộc diện khó khăn - Ảnh: Báo Lao Động
Người lao động ở TP.HCM rơi nước mắt khi được về quê đón Tết trên 'chuyến bay 0 đồng' - Ảnh 6
Những món quà ý nghĩa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết ngay tại sân bay Vinh - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Ngoài ra, sau khi hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhà tài trợ đã thăm hỏi, tặng 225 suất quà cho công nhân.

“Chuyến bay 0 đồng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp một số nhà tài trợ, hỗ trợ 450 vé máy bay miễn phí. Trong đó, công dân tỉnh Thanh Hóa là 225 người và tỉnh Nghệ An là 225 người.

Hiện trường vụ cháy lớn tại công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Ninh: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Hiện trường vụ cháy lớn tại công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Ninh: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Vào ngày 12/1, một lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh xác nhận có một đám cháy lớn bùng phát trong đêm tại kho hàng của Công ty ESD Korea Vina (Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh).

Xem thêm
Từ khóa:   chuyến bay 0 đồng người lao động đón Tết người lao động ở TP.HCM tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 9 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?