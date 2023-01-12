Vào ngày 12/1, một lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh xác nhận có một đám cháy lớn bùng phát trong đêm tại kho hàng của Công ty ESD Korea Vina (Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 12/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty ESD KOREA VINA có địa chỉ tại KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh). Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy phân luồng giao thông. Đồng thời ngắt điện toàn khu vực công ty để tránh sự cố chập điện, phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy lớn tại công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Ninh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân ban đầu đang được cơ quan chức năng xác định, do vụ việc có tính chất phức tạp. "Đám cháy lớn xảy ra tại một kho hàng. Hiện lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Không có thiệt hại về người", vị này cho biết thêm. Ngoài ra, nhiều công nhân cũng cho biết, khoảng 4h sáng khi tan ca, họ đã nhìn thấy khói đen bốc cao nghi ngút. Nhiều tia lửa bắn ra từ tòa nhà khiến lực lượng chức năng yêu cầu người dân đứng xa, tránh nguy hiểm không đáng có. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt và điều động 9 xe chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 8h15 cùng ngày, Công an Bắc Ninh cho biết khu vực cháy có diện tích khoảng 4.900m2 cơ bản được dập tắt. Khu vực cháy có diện tích khoảng 4.900m2 cơ bản được dập tắt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Hiện trường vụ cháy phía bên trong - Ảnh: Báo Dân Việt Hơn 10.000m2 nhà xưởng bị cháy ngổn ngang - Ảnh: Vietnam+ Nhiều xe cứu hỏa được điều tới để dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Dân Việt Tại hiện trường, phần lớn nhà xưởng bị thiêu rụi. Khu nhà xưởng của vụ cháy nằm trong lô J.3 - 2, phần rìa của Khu công nghiệp Quế Võ - một trong các khu công nghiệp lớn nhất Bắc Ninh - tổng diện tích 600ha. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận định do Công ty ESD Korea Vina sử dụng nhiều hóa chất cùng nguyên vật liệu liên quan đến sản phẩm nhựa, kèm gió lớn nên đám cháy lớn, lan nhanh. Việc này gây khó khăn cho các lực lượng tham gia, tiếp cận tổ chức chữa cháy. Để ngăn đám cháy lan sang nhà xưởng, khu vực văn phòng liền kề, lực lượng chức năng đã di chuyển 120 thùng chứa hóa chất dễ cháy nổ (180kg/thùng), 3.000 lít dung môi, hóa chất tẩy rửa bên trong nhà xưởng ra khu vực an toàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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