Người dân tá hỏa phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn trong cùng 1 buổi sáng

Xã hội 13/03/2020 16:22

Chỉ trong 1 buổi sáng, người dân phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đơn vị này hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc người dân phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn vào sáng nay (13/3).

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Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn vào sáng 13/3 - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân đi ngang khu vực sông Sài Gòn, đoạn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh thì phát hiện một thi thể nổi trên sông. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40 - 50 tuổi. Khi được phát hiện, người này mặc áo thun tay ngắn màu xám, quần đen.

Sau đó khoảng 30 phút, một phụ nữ sống trong con hẻm thuộc đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể khác trên sông Sài Gòn. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới khoảng 50 tuổi. Theo thông tin trên Người lao động, khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo caro màu xám, quần dài kaki, trên tay có đeo đồng hồ.

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Chỉ sau đó 30 phút, người dân lại phát hiện thêm 1 thi thể khác - Ảnh: Internet

Đến trưa cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, đưa 2 thi thể về nhà xác phục vụ điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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