Sau khi chồng qua đời vì Covid-19, người phụ nữ không thể ra khỏi nhà vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hiện tại, Italy được xem là một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới. Mới đây, CNN đưa tin một người phụ nữ Italy phải sống chung với thi thể người chồng tử vong vì Covid-19. Theo đó, cặp đôi này sống tại thành phố Borghetto Santo Spirito. Người chồng được xác định dương tính với Covid-19 và tử vong vào khoảng 2 giờ sáng thứ 2 (9/3) vừa qua, theo giờ địa phương.

Theo thông tin cơ quan chức năng địa phương chia sẻ trên truyền thông, thi thể của người chồng sẽ phải cách ly đến sáng thứ Tư và không ai được phép tiếp cận thi thể trong thời gian này. Được biết trước đó người đàn ông này đã từ chối đến bệnh viện điều trị dù có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Sau khi người chồng tử vong vì Covid-19, người vợ vẫn phải tiếp tục ở chung với thi thể vì quy định của chính phủ - Ảnh: Internet

Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, hàng xóm tỏ ra vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của người chồng và lo lắng cho tương lai của người vợ. "Bây giờ, điều quan trọng nhất là nghĩ về người phụ nữ, một mình với thi thể người chồng... Không ai có thể đến gần giúp đỡ hay an ủi bà ấy. Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng", hàng xóm chia sẻ.

Tính đến hết ngày 10/3, Italy đã ghi nhận thêm 977 trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2). Tổng số ca nhiễm tại nước này là 10.149 người. Bên cạnh đó, 631 người đã tử vong, 1.004 bệnh nhân hồi phục.

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