Người dân khu phố Vũ Hữu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện thi thể người đàn ông hơn 40 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện.

Chiều hôm qua, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân xác minh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ tự tử trên cây cột điện.

Cụ thể, khoảng 4 giờ chiều 25/10, người dân sống tại ngõ 261 khu phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông đang treo lơ lửng trên cây cột điện.

Sau khi nghe tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân hơn 40 tuổi, chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù màu xanh cách mặt đất 70cm.

Trao đổi với PV Thời đại, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho hay: “Nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy, tối hôm qua về xin tiền người thân nhưng không cho, rất có thể ấm ức rồi nghĩ quẩn. Trước lúc tự tử, người này đã để lại thư tuyệt mệnh”.