Vụ t? vi ệc xảy ra vào ngày 29/1 tại một công viên lớn của thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Theo như những gì người đồng nghiệp họ Li kể lại với phóng viên thì trong khi vợ và con họ dang mua vé để vào cổng thì hai người đàn ông quyết định thử vận may của mình bằng cách trèo qua bức tường cao 3m để vào trong mà không quan tâm đến những cảnh báo do được đặt phía dưới.

Theo trang này đưa tin, một người đàn ông 30 tuổi đã bị 3 con hổ vồ chết ngay trước mặt vợ và con của mình. Được biết, người đàn ông này đang cùng gia đình và đồng nghiệp tham quan sở thú trong dịp đầu năm mới.

Sau khi nhảy qua bức tường 3m đầu tiên một cách dễ dàng, người đàn ông Trương rất hăng hái lại tiếp tục dẫn đầu để vượt qua bức tường 3m tiếp theo. Vì tưởng ở phía sau bức tường là một bãi đất trống thuộc địa phận của sở thú nên ông Trương không ngần ngại nhảy xuống. Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, ông Trương đã bị một chú hổ nhảy tới vồ vào người.

Diễn biến tiếp theo của sự việc đã được một vị khách tham quan quay hình lại. Ban đầu nạn nhân bị một con hổ tấn công. Sau đó, có thêm hai con hổ khác đến tấn công liên tục vào người ông Trương. Để giải cứu người đàn ông thoát khỏi sự tấn công của 3 con hổ, nhân viên đã sử dụng rất nhiều pháo hoa và súng nước. Tuy nhiên, một trong những con hổ vẫn tiếp tục tấn công và kéo ông Trương đi. Thấy vậy, nhân viên sở thú đã phải bắn chết môt con hổ để giải cứu ông Trương. Sau hơn một giờ đồng hồ, ông Trương cũng đã được giải cứu ra khỏi chiếc lồng hổ và đưa đi cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, ông Trương đã tử vong ngay sau đó. Đây là một lời cảnh báo dành cho các du khách khi tham quan sở thú, đừng vì tiếc tiền mà hy sinh cả mạng sống giống như người đàn ông này. Chỉ vì tiết kiệm 130 NDT (hơn 400 nghìn đồng) mà đã phải mất mạng một cách oan uổng.

Ngay khi những thông tin này được lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã tỏ ra thương tiếc nhưng không phải tiếc thương cho ông Truong mà là chi buồn với con hổ đã bị giết.

“Một gã ngốc trèo qua hai bức tường để vào chuồng hổ và một con hổ bị bắn chết chỉ vì hành động theo bản năng. Thế nào mới là công bằng? Họ chỉ nên để cho anh ta chết”, một trong những bình luận của cư dân mạng chỉ trích hành động bắn hổ của nhân viên sở thú.