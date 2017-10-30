Người dân kể lại thời khắc kinh hoàng 'Con rể truy sát mẹ vợ và vợ rồi tự sát': 'Thấy bà Kiểm nằm bê bết máu, chị Minh bị thương, về nhà tôi không ngủ được'

Xã hội 30/10/2017 09:50

Đã mấy ngày trôi qua nhưng người dân thôn Nhân Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ về cảnh tượng mà Bính dùng dao truy sát mẹ vợ, đâm vợ bị thương rồi tự sát.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, thi thể của bà Kiểm được đưa trở về nhà tại thôn Nhân Hiền. Sáng ngày 29/10, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho bà tại đình làng xã Hiền Giang, còn chị Minh - vợ Bính -  thì đang được điều trị tại Bệnh viện 108.

Người dân kể lại thời khắc kinh hoàng 'Con rể truy sát mẹ vợ và vợ rồi tự sát': 'Thấy bà Kiểm nằm bê bết máu, chị Minh bị thương, về nhà tôi không ngủ được' - Ảnh 1
Đám tang của bà Nguyễn Thị Kiểm - Ảnh: Internet

Trò chuyện với PV Saostar, một người dân trong xóm bàng hoàng kể lại: “Đây là lần đầu tiên trong xóm xảy ra sự việc kinh hoàng như thế này. Tối qua chứng kiến cảnh bà Kiểm nằm dưới đất bê bết máu, chị Minh bị thương ở cánh tay, về nhà tôi không ngủ được”.

Theo lời hàng xóm, vì hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau nên chị Minh đã dọn về nhà bố mẹ ruột ở gần 2 năm nay.

Người dân kể lại thời khắc kinh hoàng 'Con rể truy sát mẹ vợ và vợ rồi tự sát': 'Thấy bà Kiểm nằm bê bết máu, chị Minh bị thương, về nhà tôi không ngủ được' - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Đoàn Hà - Trưởng Công an xã Hiền Giang, huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, dù anh Bính và chị Minh đã ly thân từ lâu nhưng cả hai vẫn sống cùng nhau trên mảnh đất của gia đình vợ.

Người dân thôn Nhân Hiền cho hay, mảnh đất nơi anh Bính đang sinh sống được gia đình vợ mua cho.

Trước đó, chiều 28/10, anh Bính có nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng với vợ và mẹ vợ vì lý do cả hai không cho anh xây mở rộng cổng nhà. Trong lúc tức giận, Bính bất ngờ cầm dao đến chém khiến mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Kiểm (63 tuổi) tử vong tại chỗ. Sau đó, hắn tiếp tục lao đến chém vào hai cánh tay và đầu vợ khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Bính dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác minh là do thời gian gần đây, anh Bính tự ý mở rộng phần đất đang sống trong gia đình mẹ vợ để sử dụng vào mục đích cá nhân khi chưa được đồng ý. 

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Trong lúc cãi nhau, B. dùng dao chém mẹ vợ tử vong, vợ nguy kịch rồi tự sát. Vụ án mạng kinh hoàng này khiến người dân xã Hiền Giang vô cùng bàng hoàng.

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