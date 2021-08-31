Người dân Hà Nội có thể mua hàng hóa thiết yếu qua 600 điểm bán hàng trực tuyến

Xã hội 31/08/2021 14:47

Sở Công Thương Hà Nội đã công bố danh sách các đơn vị, điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn có triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên Cổng thông tin của Sở.

Theo thông tin của Bộ Công Thương Việt Nam, Hà Nội có 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu gồm: 565 điểm bán hàng đặt tại các quận, huyện của Thành phố và 35 siêu thị, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô.

Cụ thể như sau: Công ty cổ phần thực phẩm sạch Clevefood (8 điểm), Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ Lan Chi (8 điểm), Công ty TNHH Nông sản Dũng Hà (3 điểm), Công ty TNHH TMĐT Goldfriut Việt Nam (9 điểm), Công ty TNHH Luôn Tươi Sạch (13 điểm), Công ty CP Sói Biển Trung Thực (20 điểm), Công ty CP Kids Plaza (7 điểm), Công ty CPTM và DVTH Đức Thành (3 điểm), Công ty CP quốc tế Homefarm (13 điểm), Chuỗi cửa hàng Bác Tôm, Công ty TNHH bán lẻ BRG (62 điểm), Co.opFood miền Bắc (30 điểm), Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce, Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam), Công ty TNHH AEON Việt Nam, Shopee,…

Các điểm này đều bán thực phẩm tươi sống, chế biến, hàng hóa thiết yếu, theo hình thức đặt hàng qua điện thoại, trang web, qua các ứng dụng như Zalo, Apps, kênh Gozek, Now, hotline,…

mua hang
Hà Nội có 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu cho người dân theo hình thức đặt hàng qua điện thoại, trang web, qua các ứng dụng như Zalo, Apps, kênh Gozek, Now, hotline,.. - Ảnh minh họa: Internet

Theo ghi nhận trong ngày 30/8 của Tổ Công tác đặc biệt khu vực miền Bắc và miền Trung của Bộ Công Thương, thị trường trên các địa bàn này tương đối ổn định. Nguồn cung hàng hóa đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân, không có hiện tượng giá tăng đột biến gây bất ổn thị trường mặc dù có một số chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi bị đóng cửa (gồm 30/449 chợ, 01/103 siêu thị và 6/1800 cửa hàng tiện ích).

Các doanh nghiệp, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tích cực duy trì và mở thêm các điểm bán hàng cố định và lưu động nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân. 

Tại TP. Đà Nẵng, trong ngày 30/8, thị trường hàng hóa thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; giá hàng hóa ổn định. Các hệ thống phân phối lớn (Co.op, Big C, MM Mega Market…) cam kết bảo đảm nguồn cung hàng hóa, không tăng giá, đồng thời thực hiện các chương trình giảm giá 20-30% một số mặt hàng thiết yếu.

Tại tỉnh Nghệ An, giá cả và hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điểm bán lẻ hiện ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 30/8, thị trường hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định; sức mua giảm; nguồn cung hàng hóa khá đồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Người dân chủ yếu đặt mua online lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhờ mua hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương.

Ngoài ra, các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang đã triển khai mô hình “Đưa chợ ra phố”, bán hàng bằng “Xe lưu động”, “Đưa siêu thị, cửa hàng ra phố” nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Nghệ An: Gian hàng thực phẩm '0 đồng' mở cửa tiếp sức cho bà con khó khăn trong mùa dịch

Nghệ An: Gian hàng thực phẩm '0 đồng' mở cửa tiếp sức cho bà con khó khăn trong mùa dịch

Dịch bệnh diễn biến phức tạp buộc TP. Vinh phải siết chặt "ai ở đâu ở yên đó". Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức 3 gian hàng 0 đồng phát miễn phí rau củ quả cho người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   mua hàng hoá thiết yếu qua mạng hà nội tổ chức 600 điểm bán hàng thiết yếu đặt hàng hoá thiết yếu qua mạng

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số