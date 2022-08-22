Người chồng xúc động kể lại khoảnh khắc đỡ đẻ cho vợ ngay tại sảnh chung cư ở Hà Nội

Xã hội 22/08/2022 12:20

Một sản phụ bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ, sinh con. Ngay sau đó, anh chồng đã đỡ đẻ cho vợ mình ngay tại sảnh chung cư.

Liên quan đến câu chuyện người chồng đỡ đẻ cho vợ ngay tại sảnh chung cư ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội. Mới đây, trao đổi với Người đưa tin, anh Vũ Văn N. (33 tuổi, người chồng đỡ đẻ cho vợ Đoàn Tr.) kể lại giây phút khó quên này.

Theo anh N., sáng 20/8, vợ anh vẫn bình thường, thế nhưng 2 giờ chiều thì bất ngờ có dấu hiệu sinh. Hai vợ chồng vội sắp xếp đồ cho mẹ và bé, gọi taxi đến viện. Tuy nhiên, khi đi tới tòa CT12A khu chung cư, chị Tr. chuyển dạ, không đi được rồi nằm bệt xuống sàn nhà. Rất may do có kinh nghiệm từ 2 lần sinh trước của vợ nên anh nhanh chóng đỡ vợ nằm xuống ngay sảnh chung cư, trực tiếp đỡ đẻ với sự phụ giúp của đội bảo vệ, nhân viên vệ sinh tòa nhà và một số cư dân.

Anh N. cho biết, vợ anh không có cơn đau nhiều nhưng đi đến sảnh chung cư thì con đã chuẩn bị ra rồi: "Tôi không suy nghĩ được gì, chỉ biết tập trung đỡ đẻ cho vợ, mong con chào đời bình an".

Toàn bộ quá trình sinh nở diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 15 phút. Tất cả các ngả cửa được đóng kín để chắn gió, đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con. Chị Tr. đã vượt cạn thành công trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc của nhiều người. 

Bé gái chào đời nặng 3,5 kg trong tình trạng khỏe mạnh, sau đó cháu vé sơ sinh được đưa ngay vào bệnh viện Bưu điện cắt dây rốn. Kể lại khoảnh khắc ôm con trên tay, anh N. rưng rưng xúc động: "Rất may mắn là con chào đời khỏe mạnh, ăn uống tốt. Khi biết câu chuyện vợ tôi sinh con ở sảnh chung cư lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lời chúc, tôi rất bất ngờ".

 

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Sản phụ sinh con ngay tại sảnh chung cư ở Hà Nội - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Dân Trí, được biết, vợ chồng anh N. và chị Tr. đã có hai bé trai tên Táo (5 tuổi) và Dứa (2 tuổi). Em bé thứ 3 được đặt tên là Mít, dự kiến thứ hai (22/8) xuất viện.

Chị Vũ Thị Lụa (23 tuổi, em gái anh N.) kể lại, lúc đang lướt Facebook, thì bất ngờ xem được đoạn clip phát trực tiếp trên hội nhóm cư dân Kim Văn - Kim Lũ. Chị giật mình, gọi điện ngay cho anh trai và biết được hai mẹ con chị dâu đều an toàn. Chị Lụa tâm sự: "Anh N. và chị Tr. là bạn cấp 3, yêu nhau 11 năm rồi kết hôn. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ tình yêu của anh chị".

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (47 tuổi, nhân viên vệ sinh tòa nhà CT12A) cho biết, trong quá trình làm việc, chị bắt gặp đôi vợ chồng đưa nhau đi đẻ. Chị Mai nói: "Lúc đó sản phụ đau quá, không đi được nữa rồi nằm bệt xuống sàn nhà".

Sau sinh, sản phụ hoảng hốt, được chị Mai liên tục động viên. "Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng ai nấy đều cố gắng hết sức giúp sản phụ vượt cạn thành công. Bảo vệ gọi xe cấp cứu, còn tôi tìm tạm một chiếc áo quấn cho em bé" - người phụ nữ nhớ lại giây phút đồng hành cùng sản phụ đẻ rơi.

Người chồng xúc động kể lại khoảnh khắc đỡ đẻ cho vợ ngay tại sảnh chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2
Bài viết chồng đỡ đẻ cho vợ ngay tại sảnh chung cư gây "bão" mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Nguyễn Văn Quang (44 tuổi, trưởng tòa CT12A) cho hay, các thành viên tổ bảo vệ và nhân viên vệ sinh trong ca trực chiều 20/8 đều bất ngờ khi chứng kiến sản phụ lâm bồn ngay tại sảnh chung cư.

"Từ trước đến nay, dù đã công tác trong lĩnh vực này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến vụ việc như thế này" - anh Quang chia sẻ.

Các nhân viên tòa nhà đã phối hợp nhịp nhàng cùng người nhà sản phụ chào đón em bé sơ sinh trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Các nữ lao công cũng đã lau rửa và tẩy chùi sảnh chính sạch sẽ.

"Chúng tôi đều cố gắng vì trách nhiệm chung và nhận về một niềm vui không thể tả" - anh Quang nhớ lại, bật cười.

Trước những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, anh Quang và chị Mai cho rằng hành động của bản thân là chuyện bình thường mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy.

Hà Nội: Người chồng đỡ đẻ cho vợ ngay tại sảnh chung cư

Hà Nội: Người chồng đỡ đẻ cho vợ ngay tại sảnh chung cư

Tại sảnh chung cư CT12A Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, một người phụ nữ đang đi bộ thì bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ, sinh con. Ngay sau đó anh chồng đã đỡ đẻ cho vợ mình ngay tại sảnh chung cư.

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