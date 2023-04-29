Người đàn ông tá hoả phát hiện 'mất trắng' hơn 2,2 tỷ đồng chỉ sau một cuộc gọi

Xã hội 29/04/2023 07:17

Sau khi thực hiện các thao tác theo yêu cầu của một người tự xưng là công an, anh T. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Zingnews, công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang xác minh tin báo về vụ việc có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Theo công an, ngày 25/4, anh T. (41 tuổi, người địa phương) tới trình báo về việc nhận cuộc điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an.

Người này thông báo anh T. liên quan tới vụ án rửa tiền, buôn ma túy và yêu cầu nạn nhân phải cài đặt phần mềm, đăng nhập tài khoản trên điện thoại và cung cấp thông tin để chứng minh không liên quan.

Quá trình thao tác, anh T. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình không đăng nhập được, nên đến cây ATM để kiểm tra. Tại đây, người đàn ông phát hiện bị lừa mất hơn 2,2 tỷ đồng nên tới cơ quan công an trình báo.

Người đàn ông tá hoả phát hiện 'mất trắng' hơn 2,2 tỷ đồng chỉ sau một cuộc gọi - Ảnh 1

Công an thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo nhưng một số người vẫn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng - Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thông tin từ Vietnamplus, trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, khi xảy ra vụ việc, nạn nhân thường lo sợ bị mất uy tín, có trường hợp không trình báo với cơ quan Công an gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Do đó, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

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Một người đàn ông ở TP.HCM liên tiếp nhận cuộc gọi có hình ảnh với những người tự xưng cán bộ công an, thiếu tướng Bộ Công an. Khi làm theo hướng dẫn của những đối tượng này, ông mất gần 15 tỷ đồng.

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