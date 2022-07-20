Nghi một phụ nữ bị tạt xăng đốt chết vì mâu thuẫn, tranh chấp đất đai

Xã hội 20/07/2022 09:07

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, mọi người tá hỏa phát hiện hai phụ nữ đang bị cháy, một người mất mạng ngay sau đó.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 19/7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai kết hợp các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nghi vấn vụ án mạng dùng xăng thiêu chết một người phụ nữ xảy ra tại phường An Bình (TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 16/7, người dân nghe tiếng kêu cứu tại một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (phường An Bình, TP. Biên Hòa) liền chạy đến thì thấy hai người phụ nữ là bà T.P.Đ. (62 tuổi) và bà N. (chị dâu bà Đ.) đang bị bốc cháy dữ dội.

Mọi người lập tức dập lửa, đưa 2 người phụ nữ này đi đến bệnh viện cấp cứu, trong đó bà Đ. bị nguy kịch. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bà Đ. đã tử vong.

Theo một số thông tin ban đầu, do tranh chấp tài sản, đất đai nên những người trong gia đình bà Đ. xảy ra mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, cơ quan chức năng nghi vấn ban đầu khả năng bà Đ. bị tạt xăng đốt. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nghi một phụ nữ bị tạt xăng đốt chết vì mâu thuẫn, tranh chấp đất đai - Ảnh 1
Nghi phạm Đinh Văn Mẫn tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân Việt

Trước đó, một vụ tạt xăng, đốt người tương tự cũng xảy ra tại Gia Lai. Theo thông tin của báo Dân Việt, Cụ thể, khoảng 22h00 ngày 16/6, tại quán ăn Kim Thu thuộc địa phận thôn 6 (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông), do có mâu thuẫn từ trước nên Đinh Văn Mẫn đã có hành vi dùng chai nhựa chứa xăng đổ lên người chị N.T.K.T (49 tuổi, trú cùng thôn) và dùng quẹt ga đốt. Hậu quả, chị T. bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đến ngày ngày 22/6, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đinh Văn Mẫn (46 tuổi, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi giết người.

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Được biết, cả 2 có quan hệ bất chính. Vì người đàn ông kiên quyết nói lời chia tay, chị B. sau đó đã ấm ức chở xăng đến nhà nhân tình và tự thiêu mình.

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