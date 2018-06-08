Nghi bị bắn vì là 'trai bao' của bà lão 70 tuổi, nam thanh niên bức xúc lên tiếng

Xã hội 08/06/2018 18:14

Mặc bà lão 70 tuổi thừa nhận mối quan hệ tình cảm, nam thanh niên và gia đình vẫn ra sức bác bỏ.

Nam thanh niên nghi bị bắn vì phụ tình bà lão 70 tuổi

Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi anh Nguyễn Thanh P. (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị bắn nhiều phát đạn dẫn đến thương tích 30%, mẹ nam thanh niên này vô cùng bức xúc trước thông tin con trai bà phụ bạc người tình 70 tuổi nên bị trả thù.

Nghi bị bắn vì là 'trai bao' của bà lão 70 tuổi, nam thanh niên bức xúc lên tiếng - Ảnh 1
Anh P. bị bắn gục trước cửa nhà - Ảnh: Internet

Mẹ anh P. khẳng định với Kiến Thức rằng con trai bà không hề có tình cảm yêu đương gì với một người lớn tuổi hơn cả mẹ mình.

"Nếu nói nó làm trai bao thì nó đã không phải xin tôi từ đồng để đóng tiền học phí. Thậm chí ngay khi gặp nạn, Công an kiểm tra thì thấy trong ví của nó chỉ còn đúng 200 nghìn đồng…", mẹ anh P. chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh P. cho biết quen với bà H. (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, được cho là người tình của anh này) hơn 1 năm nay khi nam thanh niên còn làm nhân viên môi giới bất động sản. Lúc này, bà H. là khách hàng của anh.

Trong thời gian đó, anh P. và bà H. có hợp tác làm chung với nhau. Cả hai thường đi công tác xa đến các tỉnh như Phú Quốc, Bình Thuận… Anh khẳng định giữa mình và bà H. chỉ là quan hệ cô cháu. 

Cũng theo anh P., sau khi nghỉ việc anh không còn qua lại với bà H. nữa.

Bà lão 70 khai bị nam thanh niên 30 tuổi phụ tình

Khoảng 21 giờ 45 ngày 14/3, anh P. đang dựng xe máy trước cửa nhà thì bị một thanh niên lạ mặt rút súng bắn nhiều phát vào người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/3, công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Đăng Quang (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi truy sát anh P.

Nghi bị bắn vì là 'trai bao' của bà lão 70 tuổi, nam thanh niên bức xúc lên tiếng - Ảnh 2
Công an đưa Lê Đăng Quang đi thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Qua đấu tranh, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai rằng người thuê mình là Hồ Thanh Nhân (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Qua đấu tranh khai thác Nhân và Quang, công an đã mời bà H. (70 tuổi, mẹ của Nhân) lên làm việc do nghi vấn liên quan đến việc thuê người bắn anh P.

Qua điều tra ban đầu, công an cho biết bà H. và anh P. có quan hệ tình cảm và mới chia tay khoảng tháng 3/2018.

Buồn bã vì bị P. phụ tình, bà H. kể toàn bộ sự việc cho con trai nghe. Theo Tuổi trẻ, vì bức xúc thay cho mẹ, Nhân thuê Quang giá 300 triệu để "dạy cho anh P. một bài học".

Tuy nhiên, anh P. và người thân phủ nhận mối quan hệ này, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm làm rõ động cơ khiến bà H. khai nhận chính mình chủ mưu khiến con trai thuê sát thủ bắn anh P., vì cho rằng anh phụ tình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   nổ súng mâu thuẫn tình cảm

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