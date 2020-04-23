Nghi án cụ ông khiếm thị 68 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi tàn tật

Xã hội 23/04/2020 17:13

Nghe tin cháu nội bị ông Phác giở trò đồi bại, bà B. chạy đến xem sự tình và chứng kiến toàn bộ hành vi của cụ ông 68 tuổi.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ ông Dương Công Phác (SN 1952, ngụ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) để điều tra nghi án xâm hại bé gái 9 tuổi ngụ cùng thôn. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 21/4, bà B. (65 tuổi) nghe tin cháu nội (SN 2011) bị ông Phác dắt vào nhà cụ ông D.A. (89 tuổi, bị khiếm thị và khiếm thính sống độc thân ở cùng thôn) để giở trò đồi bại.

Theo Người Lao Động, bà B. hoảng hốt chạy sang nhà cụ D.A. để xem sự tình thế nào. Lúc này, bà bàng hoàng khi chứng kiến cháu T. đang bị ông Phác xâm hại. Khi thấy bà nội xuất hiện, cháu T. khóc lớn lên, ông Phác vội buông cháu ra.

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Nghi án cụ ông khiếm thị 68 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi tàn tật - Ảnh: Người Lao Động

Bà B. lập tức trình báo sự việc cho trưởng thôn. Nhận tin báo, mọi người đưa cháu T. đến trạm y tế Thạch Hương để kiểm tra sức khỏe, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Được biết, cháu T. bị tàn tật, hiện đang học lớp 2, là đối tượng tàn tật được miễn giảm học phí, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. 

Anh A. (37 tuổi, bố của cháu T.) tuy sợ ảnh hưởng tới con sau này nhưng do vụ việc quá nghiêm trọng nên quyết đưa ra pháp luật để xử lý.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà cho biết thêm ông Phác là người khiếm thị nhưng vẫn tự đi lại được và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

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