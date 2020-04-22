Nam thanh niên hẹn thiếu nữ quen qua mạng xã hội đi uống trà sữa, sau đó chở nạn nhân vào nhà nghỉ hiếp dâm.

Hôm nay (22/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi, quê Hải Phòng) về tội hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi.

Theo điều tra, cuối tháng 3, Hùng kết bạn với N.T.L. (15 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) qua mạng xã hội.

Tối 1/4, Hùng nhắn tin hẹn gặp L. để đi uống trà sữa. Sau khi thấy quán đóng cửa, Hùng chở L. tới một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy.

Khi đến nơi, L. nhảy xuống xe chạy ra cổng. Tuy nhiên, Hùng đã kéo nạn nhân vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Hùng hiếp dâm thiếu nữ quen qua mạng xã hội - Ảnh: Zing

Cách đây ít ngày, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) cũng vì hành vi hiếp dâm bạn gái quen qua mạng xã hội.

Theo điều tra, Tuấn Anh quen bé N. (12 tuổi) qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Tối 30/3, Tuấn Anh chạy xe máy đến nhà N. rồi chở bé gái đến công viên chơi. Một lúc sau, Tuấn Anh chở bạn gái về nhà anh của mình để chơi. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục.

Sáng hôm sau, Tuấn Anh chở N. về nhà. Bố mẹ bé gái thấy N. có nhiều biểu hiện khác thường nên gia đình N. gặng hỏi. Biết được sự việc, mẹ N. đã dẫn con gái đến công an tố cáo.

Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Thái Bình: Nhẹ thì 20 năm tù, nặng là án tử hình dành cho “yêu râu xanh” Theo Luật sư Phạm Thanh Hữu, khả năng cao đối tượng Nguyễn Đức Hưng sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với khung hình phạt: bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

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