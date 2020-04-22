Hải Phòng: Thiếu nữ bị bạn trai quen qua mạng xã hội chở vào nhà nghỉ hiếp dâm

Xã hội 22/04/2020 15:49

Nam thanh niên hẹn thiếu nữ quen qua mạng xã hội đi uống trà sữa, sau đó chở nạn nhân vào nhà nghỉ hiếp dâm.

Hôm nay (22/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi, quê Hải Phòng) về tội hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi.

Theo điều tra, cuối tháng 3, Hùng kết bạn với N.T.L. (15 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) qua mạng xã hội.

Tối 1/4, Hùng nhắn tin hẹn gặp L. để đi uống trà sữa. Sau khi thấy quán đóng cửa, Hùng chở L. tới một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy.

Khi đến nơi, L. nhảy xuống xe chạy ra cổng. Tuy nhiên, Hùng đã kéo nạn nhân vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

hiep dam be gai 1
Nguyễn Văn Hùng hiếp dâm thiếu nữ quen qua mạng xã hội - Ảnh: Zing

Cách đây ít ngày, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) cũng vì hành vi hiếp dâm bạn gái quen qua mạng xã hội.

Theo điều tra, Tuấn Anh quen bé N. (12 tuổi) qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

hiep dam be gai 2
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Tối 30/3, Tuấn Anh chạy xe máy đến nhà N. rồi chở bé gái đến công viên chơi. Một lúc sau, Tuấn Anh chở bạn gái về nhà anh của mình để chơi. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục.

Sáng hôm sau, Tuấn Anh chở N. về nhà. Bố mẹ bé gái thấy N. có nhiều biểu hiện khác thường nên gia đình N. gặng hỏi. Biết được sự việc, mẹ N. đã dẫn con gái đến công an tố cáo.

Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Thái Bình: Nhẹ thì 20 năm tù, nặng là án tử hình dành cho “yêu râu xanh”

Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Thái Bình: Nhẹ thì 20 năm tù, nặng là án tử hình dành cho “yêu râu xanh”

Theo Luật sư Phạm Thanh Hữu, khả năng cao đối tượng Nguyễn Đức Hưng sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với khung hình phạt: bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm bạn gái Hải Phòng Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản