Nghi án con trai tạt xăng, châm lửa đốt cha bỏng nặng ở Long An

Xã hội 31/12/2022 16:36

Nạn nhân Nguyễn Văn Lên (54 tuổi), ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn bị bỏng, nghi bị con ruột đổ xăng vào người rồi đốt.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 31/12, UBND xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn Lên (54 tuổi), ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn bị bỏng, nghi bị con ruột đổ xăng vào người rồi đốt. Hiện ông Lên đang cấp cứu ở TPHCM. Đứa con đã bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 28/12, ông Lên đi nhậu với bạn bè, trở về nhà ngà ngà hơi men. Sau đó, ông và con trai Nguyễn Minh Hiếu (tự Lượm, 31 tuổi) cự cãi lớn tiếng khá lâu. Sau đó, Hiếu bỏ đi tìm bạn để uống rượu. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiếu về nhà nghe tiếng cha đang cãi nhau với mẹ. Hiếu dọa sẽ lấy xăng đốt nhà cùng tài sản. Ông Lên bước từ trong buồng bước ra, lập tức Hiếu cầm chai xăng tạt vào cha ruột rồi bật quẹt đốt.

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Hiện ông Lên đang cấp cứu ở TP.HCM, còn con trai đã bỏ trốn - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngọn lửa bùng lên cháy quần áo đang mặc trên người, ông L. chụp con dao chém trúng H. gây thương tích; sau đó chạy ra sân cởi bộ đồ đang bốc cháy và tri hô. Do nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể, ông L. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Long An, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Riêng H. dù bị thương nhưng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vụ con tạt xăng vào cha ruột để đốt đang được Công an H.Tân Trụ điều tra làm rõ.

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