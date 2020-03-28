Trong lúc nạo vét lòng sông Vách Bắc thì người dân phát hiện thi thể nữ giới nổi ở mép sông. Đây là nữ sinh 17 tuổi đã mất tích trước đó 2 ngày.

Mới đây, người dân xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện thi thể nữ nổi ở mép sông Vách Bắc khiến dư luận địa phương xôn xao. Ông Đặng Văn Công, Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn đã xác nhận sự việc.

Theo đó, vào sáng 27/3, tại khu vực đơn vị thi công đang nạo vét lòng sông Vách Bắc (đoạn giáp ranh giữa 2 xã Diễn Vạn và Diễn Phong, huyện Diễn Châu), người dân phát hiện một thi thể nữ giới nổi ở mép sông.

Phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi ở mép sông sau 2 ngày mất tích - Ảnh: Lao Động

Nhận được tin báo, Công an xã Diễn Vạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định tên là N.T.G. (SN 2003) trú ở xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu.

Trước đó vào ngày 25/3, cô gái 17 tuổi đi ra khỏi nhà không thấy trở về. Ngày hôm sau, gia đình cô gái đã đến nhờ địa phương thông báo trên loa phát thanh, mạng xã hội để tìm kiếm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng.

Trong ngày 27/3, tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa cũng phát hiện thi thể người trong vali quấn chặt bằng băng keo.

Theo điều tra, anh V. (ngụ xã Phước Đồng) phát hiện một chiếc vali được giấu trong bụi rậm thuộc khu vực Bãi Tiên, cách đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Hòa khoảng 10 mét.

Nghi có chuyện chẳng lành nên anh V. báo Công an phường Vĩnh Hòa ra kiểm tra. Khi cán bộ rạch lớp nylon ra thì phát hiện thi thể người. Thi thể có tóc dài, đang phân hủy nặng, mùi hôi nồng nặc.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nha Trang: Phát hiện thi thể trong vali được quấn chặt bằng băng keo Hiện cơ quan Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một xác chết trong vali trên địa bàn.

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