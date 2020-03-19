Thái Nguyên: Phát hiện thi thể tài xế taxi trong xe lúc rạng sáng

Xã hội 19/03/2020 16:08

Người dân phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện một nam tài xế taxi tử vong trong xe lúc rạng sáng nên trình báo lực lượng chức năng.

Sáng nay (19/3), người dân phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện một nam tài xế tử vong trong xe khiến dư luận xã hội xôn xao. 

Hiện công an TP. Thái Nguyên đang phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân sinh sống trên địa bàn phường Tân Thịnh phát hiện chiếc xe ô tô của hãng taxi M.L. đậu bên đường có nhiều biểu hiện bất thường nên đã tiến lại kiểm tra.

Người dân phát hiện nam tài xế tử vong trong xe nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương. Qua xác minh, nạn nhân là Nguyễn Thanh B. (SN 1982, nguyên quán tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thái Nguyên: Phát hiện thi thể tài xế taxi trong xe lúc rạng sáng - Ảnh 1
Phát hiện tài xế taxi tử vong - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó vào tháng 7/2019, tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cũng xảy ra trường hợp phát hiện tài xế taxi tử vong. 

Theo điều tra, vào chiều 28/7, anh Đỗ Văn D. (SN 1989, trú tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe taxi mang BKS 36A424 chở khách nước ngoài từ Thanh Hóa về Hà Nội. 

Khi lưu thông đến khu vực huyện Hậu Lộc, tài xế D. bất ngờ bật đèn xi nhan cảnh báo nguy hiểm rồi từ từ tấp xe vào lề đường. 

Sau đó, anh D. có nhiều biểu hiện lạ rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc này, người khách nước ngoài đã gọi người tới cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh D. còn đang phát livestream trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Nguyên nhân chết được cho là do đột tử.

Theo chính quyền địa phương, gia đình tài xế D. có điều kiện hết sức khó khăn, anh này mới vay ngân hàng chính sách xã hội và bạn bè để mua xe ô tô chạy taxi được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Anh D. là người hiền lành, chịu thương chịu khó và chưa lập gia đình. Nghe tin anh qua đời, người thân hàng xóm vô cùng bất ngờ, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương.

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