Đi xe ôm không có tiền trả, cô gái còn lớn tiếng mắng tài xế: 'Biến đi, anh tử tế quá!'

Xã hội 10/03/2020 17:46

Sau khi đòi quay lại điểm xuất phát không được, vị khách nữ lớn tiếng mắng tài xế xe ôm: 'Biến đi, anh tử tế quá!'.

Làm tài xế xe ôm vốn đã chịu nhiều khó khăn, vất vả, chẳng may gặp đúng "Thượng đế" như trong câu chuyện dưới đây thì đúng là không gì khổ bằng.

Cụ thể, một cô gái trẻ đặt xe qua ứng dụng công nghệ nhưng tới điểm đến mà không có tiền trả. Sau khi gọi điện "cầu cứu" bạn không được, cô yêu cầu nam tài xế chở về địa điểm xuất phát ban đầu để tiếp tục nhờ người trợ giúp.

"Em giải quyết như vậy có gì không công bằng với anh này không? Anh này cố tình gây khó dễ cho em... Em không gọi cho bạn được, em bảo anh ấy chở em về Cầu Giấy để em nhờ bạn ra trả tiền mà anh ấy không chịu thì em chịu thôi", vị khách nữ phân trần.

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Đi xe không có tiền trả, cô gái còn lớn tiếng mắng tài xế xe ôm - Ảnh cắt từ clip

Nam tài xế không chịu chở khách về điểm xuất phát vì lo cô này không có tiền trả. Để tránh rắc rối, anh này quyết định không lấy tiền chuyến xe. Người xung quanh khuyên nam tài xế hãy nên đòi lại tiền xăng nhưng anh này không đổi ý và lái xe đi mất.

Ngay sau khi nam tài xế bỏ đi, cô gái lớn tiếng: "Biến đi, anh tử tế quá!".

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng bình luận bức xúc. Ai nấy đều chỉ trích cách hành xử vô lý, thiếu văn minh của vị khách nữ.

"Không hiểu nổi luôn á. Đi xe không trả tiền còn đòi hỏi đủ điều"; "Thỏa thuận không được liền lớn tiếng chửi người ta, vô lý hết sức"; "Tội anh tài xế xe ôm ghê, một cuốc xe chẳng được bao nhiêu tiền còn bị quỵt"...

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