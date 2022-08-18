Nghệ An: Phát hiện bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ ở gốc cây

Xã hội 18/08/2022 13:29

Người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi dưới gốc cây thuộc Khu đô thị Vườn Xanh (thuộc khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Theo Báo Tiền Phong, sáng sớm ngày 18/8, người dân đi tập thể dục buổi sáng bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở Khu đô thị Vườn Xanh (thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Cùng ngày, ông Trần Văn Sơn – Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, địa phương đang phát đi thông báo về việc một bé trai sơ sinh bị người thân bỏ rơi.

Theo đó, sáng sớm nay, người dân địa phương đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè khu đô thị Vườn Xanh (thuộc khối 4, thị trấn Đô Lương).

Nghệ An: Phát hiện bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ ở gốc cây - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi ở gốc cây. Ảnh. Tiền Phong

 Trước đó theo Báo Giáo Dục Thời Đại, Cháu bé bị bỏ rơi vừa mới sinh còn chưa rụng rốn, được bỏ vào một thùng đựng hoa quả để lại dưới tán cây trên vỉa hè. Bên cạnh cháu không có đồ đạc hay giấy tờ gì khác.

Ngay sau đó, người dân đã đưa cháu đến Trạm Y tế thị trấn huyện Đô Lương để được chăm sóc. Qua thăm khám, cháu nặng 2,6kg và không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Biết được thông tin, nhiều người dân tới Trạm y tế để mang sữa và cùng nhau góp tiền hỗ trợ cho cháu bé.

Theo ông Sơn, hiện chính quyền địa phương đang làm các thủ tục cần thiết, đồng thời phát thông báo để người thân của cháu đến nhận.

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả

Hà Nội: Cả trăm người tìm kiếm thiếu nữ 23 tuổi mất tích bí ẩn, sử dụng camera ghi hình dưới nước nhưng không có kết quả

Sáng ngày 18/8, lực lượng cứu hộ của Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), nơi nghi cô gái trẻ mất tích từ ngày 14/7.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị bỏ rơi Bé trai bị bỏ ở gốc cây Bé trai ở Nghệ An bị bỏ rơi tin tức xã hội

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 41 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 6 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 47 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?