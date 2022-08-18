Nghệ An: Phát hiện bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ ở gốc cây

Người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi dưới gốc cây thuộc Khu đô thị Vườn Xanh (thuộc khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Theo Báo Tiền Phong, sáng sớm ngày 18/8, người dân đi tập thể dục buổi sáng bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở Khu đô thị Vườn Xanh (thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Cùng ngày, ông Trần Văn Sơn – Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, địa phương đang phát đi thông báo về việc một bé trai sơ sinh bị người thân bỏ rơi.

Theo đó, sáng sớm nay, người dân địa phương đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè khu đô thị Vườn Xanh (thuộc khối 4, thị trấn Đô Lương).

Bé trai sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi ở gốc cây. Ảnh. Tiền Phong

Trước đó theo Báo Giáo Dục Thời Đại, Cháu bé bị bỏ rơi vừa mới sinh còn chưa rụng rốn, được bỏ vào một thùng đựng hoa quả để lại dưới tán cây trên vỉa hè. Bên cạnh cháu không có đồ đạc hay giấy tờ gì khác.

Ngay sau đó, người dân đã đưa cháu đến Trạm Y tế thị trấn huyện Đô Lương để được chăm sóc. Qua thăm khám, cháu nặng 2,6kg và không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Biết được thông tin, nhiều người dân tới Trạm y tế để mang sữa và cùng nhau góp tiền hỗ trợ cho cháu bé.

Theo ông Sơn, hiện chính quyền địa phương đang làm các thủ tục cần thiết, đồng thời phát thông báo để người thân của cháu đến nhận.

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