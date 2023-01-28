Nghệ An: Ô tô bị tàu hỏa hất văng bẹp dúm, 5 người may mắn thoát nạn

Xã hội 28/01/2023 11:40

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h45 phút ngày 27/1/2023, trên tuyến đường sắt tại Km240+625, đoạn qua địa phận khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 28/1, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 13h45 ngày 27/1, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nghệ An: Ô tô bị tàu hỏa hất văng bẹp dúm, 5 người may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Tàu hoả tông ô tô bẹp dúm - Ảnh: Báo Dân Trí

Chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37A-3xx.. chở 5 người đang lưu thông từ quốc lộ 1A băng qua đường sắt, rẽ vào đường dân sinh không có gác chắn. Cùng lúc đó, đoàn tàu khách SE5 hành trình Hà Nội - TPHCM chạy đến. Ô tô bị tàu hỏa hất văng sang vệ đường, xuyên thủng cả hàng rào ngăn giữa đường ray với khu dân cư.

Nghệ An: Ô tô bị tàu hỏa hất văng bẹp dúm, 5 người may mắn thoát nạn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Rất may tài xế và 4 người đi cùng đã kịp thời phá cửa thoát thân ra ngoài.

Hiện tại, Công an thị xã Hoàng Mai đang phối hợp với ngành đường sắt khắc phục hậu quả vụ tại nạn.

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