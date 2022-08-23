Trong lúc cãi nhau chuyện gia đình, người đàn ông đã lấy súng tự chế, bắn trúng vùng mạn sườn của vợ dẫn đến tử vong.

Theo VTC News, vào chiều ngày 22/8, thông tin từ UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng chồng dùng súng tự chế bắn vợ tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu, VTC News cũng cho hay, trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 21/8, vợ chồng Lương Văn T. (69 tuổi) và chị Kha Thị H (60 tuổi) trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, mọi người nghe thấy có tiếng súng nổ lớn.

Gia đình cùng hàng xóm mai táng bà H. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi tới nơi, mọi người thấy bà H. nằm gục với vết thương ở mạn sườn. Bà H. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà H. tử vong tại trung tâm y tế.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Lương Văn T.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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