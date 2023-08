Nhắn tin níu kéo chuyện tình cảm nhưng bị cự tuyệt, nam thanh niên 25 tuổi đã đến chổ bạn gái cũ làm việc rồi cầm dao dí vào cổ, khống chế, nhốt nạn nhân vào phòng.

Theo Tiền Phong, vào ngày 22/8 thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Huy Lực (SN 1997) về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Nghi phạm bị công an bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)

Kết quả điều tra ban đầu, VTC News cho hay, vào khoảng tháng 6/2022, Bùi Huy Lực quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị T.T.P.T (SN 2005, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc). Một thời gian sau, do mâu thuẫn tình cảm, chị T. quyết định nhắn tin nói lời chia tay với Lực.

Sau nhiều lần nhắn tin níu kéo tình cảm nhưng bị T. cự tuyệt. Đến trưa 17/8, sau khi uống rượu xong, Lực lấy một con dao đi bộ đến nơi T. làm việc, dùng dao dí vào cổ, khống chế, yêu cầu T. nối lại tình cảm với mình.

Mặc cho nạn nhân T. khóc lóc, van xin nhưng Lực vẫn tiếp tục dí dao vào cổ, đưa nạn nhân nhốt vào phòng. Trong quá trình khống chế T., Lực còn dùng dao chém vỡ 2 bóng đèn trên trần nhà nơi T. làm việc và tự chém vào đầu mình.

Nhận được tin báo, Công an xã Khánh Vĩnh Yên, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải thoát cho T. Sau nhiều giờ thuyết phục, đến 15h40 cùng ngày, Lực buông dao và thả T. ra.

Hiện tại, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

