Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được nghi phạm chém dã man 14 nhát dao vào người phụ nữ lúc rạng sáng, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, vào sáng ngày 22/8, đại diện Công an H.Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hữu Hải (41 tuổi, trú TT.Cao Thượng, H.Tân Yên) để làm rõ hành vi “giết người”.

Công an bắt giữ đối tượng Hải. (Ảnh: Thanh Niên)

Thông tin về sự việc trước đó, rạng sáng khoảng 1 giờ 45 ngày 20/8, bà N.T.L (40 tuổi, trú xã Phúc Hòa, H.Tân Yên) lái xe máy về nhà qua đoạn đường trong thôn thì bị Hải lái ô tô đâm vào xe máy của bà H. Thấy nạn nhân ngã xuống đường, Hải lấy dao chém 14 nhát vào vùng mặt, gáy, vai, tay bà H. khiến nạn nhân trọng thương.

Gây án xong, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, còn bà H. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tờ Thanh Niên cũng nói thêm, vào cuộc điều tra, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân Hải sát hại chị L do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Cả Hải và bà L. đều có gia đình nhưng có quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau. Hải thấy bà L. có người khác nên nảy sinh mâu thuẫn và nảy sinh ý định sát hại bà L.

Công an H.Tân Yên đã phát đi thông báo truy tìm Hải, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp truy bắt. Khoảng 11 giờ 40 ngày 21/8, Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Việt Lập (H.Tân Yên).

Được biết, sau khi gây án, Hải lái ô tô lên Lạng Sơn gửi xe rồi bắt xe khách bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Trưa 21.8, Hải quay lại Tân Yên thuê nhà nghỉ lẩn trốn thì bị bắt giữ.

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