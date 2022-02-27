Nghệ An: Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang nước ngoài với giá hơn 200 triệu đồng

Xã hội 27/02/2022 11:07

Bước đầu, đối tượng X. khai đã lừa bán một thiếu nữ 14 tuổi ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Quang Thị X. (SN 1993, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) để điều tra, làm rõ hành vi Mua bán trẻ em.

Cụ thể, đầu năm 2022 qua công tác điều tra nắm tình hình vụ việc, Công an huyện Tương Dương phát hiện đường dây nghi vấn hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trên địa bàn. Nhận thấy đây là đường dây có nhiều đối tượng tham gia, trong đó có cả đối tượng nước ngoài với phương thức thủ đoạn tinh vi nên Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Nghệ An: Lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang nước ngoài với giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1
Đối tượng Quang Thị X. tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, năm 2012, Quang Thị X. cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa gạt chị Lô Thị D. (SN 1998, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) bán ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng. Tại thời điểm bị lừa bán ra nước ngoài, Lô Thị D. chỉ mới 14 tuổi. 

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

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