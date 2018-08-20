Ngày về đẫm nước mắt của thai phụ sau 3 năm bị lừa bán làm vợ nơi xứ người

Xã hội 20/08/2018 13:38

Sau 3 năm bị lừa bán, làm thân trâu ngựa xứ người, chị H. may mắn được giải cứu, trở về đoàn tụ với gia đình khi đang mang thai ở tháng thứ 7.

Hành trình lưu lạc

Được cơ quan chức năng giải cứu, trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình sau 3 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị N.T.H. (SN: 1995, ngụ TP Vinh, Nghệ An) gạt nước mắt chia sẻ trong niềm hạnh phúc. "Tôi không ngờ mình lại có cơ hội trở về như thế này. Sau 3 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được tâm nguyện của mình, rời xa nơi địa ngục trần gian sau tháng ngày dài bị lừa bán".

Chị H. kể lại, tháng 5/2015, chị cùng một người bạn tên Hằng (tên nhân vật đã thay đổi) quyết định đi làm thuê kiếm sống. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến người bạn buồn chán, than thở với một thanh niên tên Quân quen qua Facebook. Thanh niên này ngỏ ý muốn giúp đỡ Hằng qua Trung Quốc làm công nhân, công việc nhàn hạ, lương cao.

Ngày về đẫm nước mắt của thai phụ sau 3 năm bị lừa bán làm vợ nơi xứ người - Ảnh 1
Chị H. được giải cứu sau 3 năm bị lừa bán làm vợ xứ người - Ảnh: Thúy Hằng

Hằng kể lại với H. và cả hai đồng ý trốn nhà bắt xe ra Quảng Ninh để gặp Quân. Quân sau đó đã giao H. và Hằng cho một người phụ nữ tên Mến (quê ở Nghệ An, hiện đang lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc). Sau khi đưa hai người qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, H. và Hằng nhận ra mình bị lừa bán thì đã quá muộn. Mến đã bán Hằng cho một người đàn ông bản địa lấy tiền. Riêng H. một mực từ chối lấy chồng nên Mến đưa về nhà ở tạm để thuyết phục và chờ người đến mua.

"Suốt gần hai tháng từ chối hàng chục người đàn ông đến xem mặt để mua về làm vợ cũng là chừng ấy lần tôi bị Mến và những người lạ mặt khác đánh đập một cách tàn bạo. Mến dọa tôi nếu không lấy chồng sẽ đẩy tôi vào sâu trong nội địa, không có cơ hội tìm về nhà", H. kể lại giây phút bị lừa bán.

Sau hàng chục trận đòn tàn bạo, H. đành gạt nước mắt chấp nhận bị bán làm vợ một người đàn ông lớn hơn 8 tuổi, ngụ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc với giá 65 vạn nhân dân tệ (tương ứng 95 triệu đồng).

Thời gian đầu H. tìm cách bỏ trốn nhưng không thể thoát vì nơi nhà chồng ở xung quanh toàn đồi núi, ruộng đồng. H. lúc đó không có một xu dính túi, không ngôn ngữ, không người thân. Gia đình chồng tìm được đã đánh đập không thương tiếc. Cũng từ đó, H. bị giam lỏng, đi đâu cũng có người nhà chồng giám sát bên cạnh.

Sau 3 năm chung sống, H. đã sinh cho nhà chồng một đứa con và hiện đang mang thai đứa con thứ 2 được 7 tháng, gia đình chồng cũng có cái nhìn thiện cảm với H. hơn, không còn chửi mắng, đánh đập và quản thúc như trước nữa.

Dù đã có con nhưng sống nơi đất khách quê người, bên người chồng không tình yêu, H. muôn mong muốn có cơ hội được trốn thoát, trở về quê hương.

Tháng 7/2018, lợi dụng những lúc chồng ngủ say, H. đã lấy điện thoại của chồng tìm cách liên lạc với gia đình.

Nước mắt ngày về

Cũng trong những ngày đầu tháng 7/2018, phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn cầu cứu của người thân chị H. về việc con gái mất tích đã 3 năm, hiện đang sống bên Trung Quốc và muốn giải cứu để có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy chị H. đang mang thai, phải giải cứu sớm ngày nào hay ngày ấy vì nếu chậm trễ thì cái thai ngày càng lớn dần, rất khó vận động, di chuyển. Cũng không ngoại trừ trường hợp chị H. sẽ sinh nở gây khó khăn trong quá trình giải cứu.

Vừa qua, cơ quan chức năng công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với tổ chức trẻ em Rồng Xanh (một tổ chức ngoài chính phủ chuyên hoạt động hỗ trợ trẻ em đường phố ở Việt Nam) lên kế hoạch giải cứu, đưa chị H. trở về địa phương an toàn.

Ngồi đưa tay xoa xoa lên bụng, nơi thai nhi đang cựa quậy, chị H. khóc trong niềm hạnh phúc: "Ta đã trở về rồi. Từ nay trở đi, hi vọng mẹ con mình sẽ được sống bình yên".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy tìm tung tích những người liên quan đến vụ mua bán người trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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