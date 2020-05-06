Mới đây, một người dùng Facebook đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi thụp xuống đất, ôm chặt chân bạn gái để níu kéo tình cảm . Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội .

Nhiều người dân xung quanh chứng kiến sự việc cũng lên tiếng khuyên ngăn nhưng anh chàng không thèm để ý. Thậm chí, anh ta còn khóc lớn hơn, năn nỉ người yêu “về với anh đi, về với anh đi”. Theo chia sẻ của dân mạng, sự việc trên xảy ra tại Bắc Ninh .

Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên vừa ôm chân bạn gái vừa khóc lóc thảm thiết. Dù xung quanh có nhiều người đứng nhìn nhưng anh chàng vẫn ngồi bệt xuống đất, bám chặt chân cô gái. Trước lời van xin của bạn trai, cô gái vẫn tỏ ra tức giận, tìm cách thoát khỏi.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng đã chia thành nhiều phe, tranh cãi gay gắt. Bên cạnh một số ý kiến chỉ trích chàng trai “không đáng mặt đàn ông”, không ít người cho rằng chuyện tình cảm của cặp đôi, người ngoài không thể hiểu được nên rất khó để đánh giá.

Trong khi cô bạn gái liên tục tìm cách thoát thân thì chàng trai không ngừng năn nỉ - Ảnh cắt từ clip

“Nhìn ngán ngẩm thật sự, có chuyện thì gì thì về nhà đóng cửa giải quyết với nhau. Đàn ông con trai gì mà quỳ lê lết ngoài đường, mất mặt cánh mày râu quá”, L.H chỉ trích.

“Bạn trai đã thành tâm vậy rồi mà cô gái này vẫn không thể tha thứ, cho cả hai cơ hội làm lại từ đầu được sao. Nhìn thấy tội quá đi”, một người cho rằng cô gái nên cho chàng trai cơ hội.

“Nhìn vậy thôi, chúng ta là người ngoài làm sao hiểu hết chuyện của người ta. Vậy nên nhìn xem thôi chứ không dám ý kiến gì, chỉ muốn góp ý các bạn trẻ là lần sau có chuyện gì nên đóng cửa lại bảo nhau nhé”, một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Mặc dù chưa biết sau cùng vụ việc được giải quyết ra sao nhưng đoạn clip hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội.