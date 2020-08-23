Ngán hát hò nhảy múa, hàng loạt cô gái thi nhau vạch áo khoe trọn vòng 1 trên mạng xã hội khiến dân tình chán ngán

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu các cô gái vạch áo khoe ngực khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok liên tục xuất hiện những đoạn clip quay lại cảnh các cô gái vạch áo khoe ngực. Theo đó, những cô gái này sẽ nhảy theo một điệu nhạc để mọi người chú ý. Sau đó, họ sẽ vạch áo khoe vòng 1 không hề mặc nội y khiến ai xem cũng thấy phản cảm.

Hình ảnh các cô gái trẻ thi nhau vạch áo khoe ngực gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Điều đáng nói, những hình ảnh này sau đó thường bị kẻ xấu lợi dụng, phát tán trên các trang web người lớn. Trên mạng xã hội, những đoạn clip này nhận được lượng tương tác vô cùng khổng lồ. Nguy hiểm hơn, ngoài người lớn còn có rất nhiều trẻ em chơi TikTok. Những đoạn clip này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các em. Sau khi trào lưu này xuất hiện, không ít người tỏ ra bức xúc.

Nhiều phụ huynh lo lắng với trào lưu mới này - Ảnh: Internet

“Trẻ em xem clip này thật không tốt chút nào. Không hiểu sao, mấy cô gái này lại tự tin khoe trên mạng xã hội như vậy”, L.N bình luận.

“Mọi người hãy chung tay báo cáo những clip này đi, đừng để nó lan truyền, gây ảnh hưởng tới mọi người nữa", một người dùng mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay báo cáo những video phản cảm này.

“Nhìn phản cảm thật sự, không hiểu làm vậy với mục đích gì nữa. Đúng là để nổi tiếng, người ta bất chấp tất cả”, một cư dân mạng bức xúc.

Hiện tại, những đoạn clip phản cảm này vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi lo lắng, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ.

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