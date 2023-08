Đến gần 1 giờ sáng nay (23/8), lực lượng chức năng đã di lý 2 đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi) về tới trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này đã bắt cóc bé trai 2 tuổi Nguyễn Cao Gia Bảo.

Đối tượng này khai: “Mục đích đưa cháu bé về Tuyên Quang là xuất phát từ tình cảm, vì cách đây khoảng 2 năm trước tôi có yêu một người ở Tuyên Quang và đã có bầu. Khi đó tôi hứa sẽ giữ và sinh con cho người yêu nhưng bị sảy thai. Gần đây người yêu có hỏi con đâu, nhưng do không giữ được con nên buộc tôi phải bắt một đứa bé cùng khoảng tuổi con mình nếu được sinh ra để mang đến gặp người yêu. Mục đích bắt cháu bé mang về nhà người yêu cũng là để cho bố mẹ người yêu đồng ý và sẽ tổ chức đám cưới cho tôi và người yêu”, trích Pháp luật và Bạn đọc.

Đối tượng này khai khi bắt bé cũng không đành lòng nhưng vì bất đắc dĩ nên phải làm vậy. Hiện tại, Thu đã hối hận về hành vi của mình.

Khi Thu đưa bé Bảo về Tuyên Quang, người yêu không tin nên Thu định mang đi trả. Tuy nhiên, chưa kịp đưa bé về Bắc Ninh thì bị công an bắt. Về phần đối tượng Bằng, lãnh đạo xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết đối tượng này đã rời quê nhiều năm.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ ngày 21/8, bé Nguyễn Cao Gia Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh chơi. Tại đây, anh Nguyễn Văn Hưng (bố bé Bảo) để con ở khu vui chơi rồi sang quán gọi thức uống. Vài phút sau quay lại, anh không tìm thấy con đâu nên hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và các cơ quan trên địa bàn các phường cùng người thân của cháu bé để tìm kiếm.

Khoảng 22 giờ tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tìm thấy cháu Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu).