Ngã xuống ruộng lúa ngập nước, bé 22 tháng tuổi tử vong ở Nghệ An khiến nhiều người xót xa. Trước đó tại Bình Dương cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự.

Mới đây, tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xảy ra vụ việc bé 22 tháng tuổi tử vong thương tâm do ngã xuống ruộng lúa. Chính quyền xã Đô Thành đã xác nhận vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa ngày 4/7, cháu Ng. (22 tháng tuổi, ở xã Đô Thành) trong lúc chơi đùa với chị gái đã không may rơi xuống ruộng lúa bị ngập nước sau cơn mưa.

Dù người thân nhanh chóng phát hiện và đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Bé 22 tháng tuổi tử vong ở Nghệ An do ngã xuống ruộng lúa ngập nước - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây tại Bình Dương cũng xảy ra vụ tai nạn trẻ em thương tâm khiến nhiều người xót xa. Theo điều tra, sáng 3/7, người thân không thấy bé Nguyễn Quốc Huy (SN 2016, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đâu nên đi tìm.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số người thấy tấm tôn che miệng giếng nước bên nhà bị thủng nên chạy lại kiểm tra. Khi nhìn xuống dưới thì bàng hoàng phát hiện bé Huy đã tử vong ở dưới giếng.

Theo người nhà nạn nhân, giếng nước trên sâu hơn 10 mét, do thành giếng thấp nên được che chắn bằng các miếng tôn tránh nguy hiểm. Thời điểm phát hiện sự việc thì tấm tôn này bị thủng phía trên, nghi do bé bước lên thì bị rơi xuống đáy giếng tử vong.

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