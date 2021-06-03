Nếu thật sự ly hôn với ông Dũng 'lò vôi', khối gia tài của bà 'Tổng' Phương Hằng sẽ ra sao?

Xã hội 03/06/2021 11:19

Trong buổi livestream ngày 2/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến dư luận xôn xao khi cho biết vợ chồng bà có thể sẽ ly hôn vì "không cùng chí hướng" cũng như tiết lộ khối tài sản mà mình sẽ nhận được nếu điều này thật sự xảy ra.

Vừa qua, vào ngày 2/6, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đã có buổi livestream giao lưu với những người hâm mộ. Tại đây, bà đã chia sẻ những vấn đề xảy ra xung quanh mình.

Nữ đại gia cho biết mình và chồng đang có những bất đồng khi ông Dũng "lò vôi" không ủng hộ việc bà thường xuyên lên sóng livestream "bóc phốt" những cá nhân, tổ chức ở phe đối lập để rồi nhận về biết bao chỉ trích, ảnh hưởng tới gia đình và các con. Việc này cũng là nguyên nhân khiến hai vợ chồng đã có một trận "cãi nhau to". Thậm chí, bà chủ Đại Nam còn tuyên bố sẵn sàng ly hôn với ông Dũng nếu hai vợ chồng không còn chung chí hướng.

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Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' -Ảnh: Internet

"Cách đây 2 ngày, tôi từng cãi nhau với anh Dũng trước khi lên sóng livestream với mọi người vào ngày 31/5. Trước đây, anh ấy luôn ủng hộ tôi mà đến hôm trước anh ấy đã yêu cầu tôi đừng lên sóng livestream nữa.

Khi đó, tôi đã bật khóc. Các con tôi bị tổn thương, gia đình tôi tan nát nên tôi muốn dừng mọi chuyện. Chỉ còn vài ngày nữa là đúng 15 năm tôi sống chung với anh Dũng. Tôi tuyên bố với anh ấy, nếu chung đường thì sống tiếp, không thì chúng ta ly dị. Hiện tôi và anh Dũng đang ở thế đối đầu rất căng thẳng", bà Hằng nói trong livestream.

Tuy nhiên, nếu nhiều người nghĩ bà Hằng chỉ đơn thuần là "vợ" của một vị đại gia thì đã lầm. Cũng trong buổi livestream hôm ấy, bà tuyên bố "muốn ly hôn thì ly hôn" và tiết lộ "sương sương" khối tài sản mà mình sẽ nhận được sau khi đường ai nấy đi.

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Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream tối nay - Ảnh: Chụp màn hình

"Kể cả ngày mai tôi và anh Dũng ly hôn, tôi vẫn là người thành công. Muốn ly hôn thì ly hôn tôi có cần gì đâu. Biết đâu tôi sẽ được trở thành một người bình thường. Tôi chẳng cần là bà Tổng, chẳng cần là CEO, tôi cũng có giá trị của tôi chứ. Đâu phải tôi là bà chủ Đại Nam thì tôi mới được như thế này đâu.

Anh Dũng cho tôi 41% cổ phần, thêm 10% trong quỹ mổ tim. Ly hôn tôi vẫn có ngần đấy % cổ đông thực tế luôn đó. Tôi sống với anh Dũng 15 năm rồi, đâu phải ngày một ngày hai nên ai muốn nói gì thì nói đi" - bà Hằng tuyên bố.

Bên cạnh đó, bà Hằng khiến nhiều người "lác mắt" khi trực tiếp khoe viên kim cương 45 carat hàng khủng và còn tiết lộ bản thân thích sưu tầm kim cương, "đong theo ký".

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Bà Nguyễn Phương Hằng 'rọi' rõ viên kim cương 'hột mít' mới sắm - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi thương tôi lắm. Tôi mới tự thưởng cho mình hột xoàn mua trả góp. Không phải tôi khoe của đâu mà là của khoe tôi đó quý vị. Của đi tìm người chứ không phải người đi tìm của.Tôi rất tự hào vì ở bên nước ngoài người ta kêu tôi là người phụ nữ đắt tiền và quý giá bởi vì những viên kim cương tôi chơi rất giá trị. Viên kim cương tôi mới mua 45 carat và nó là nước D.

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'Minh chứng' cho những viên kim cương đắt giá của bà -  Ảnh: Chụp màn hình

Tôi sưu tầm kim cương nhiều năm nay rồi và đong theo ký khoảng 20-30 viên. 50 tuổi, tôi rất tự hào vì mình thuộc đẳng cấp quốc tế và thỏa mãn đam mê. Các hãng bán kim cương lớn nhất thế giới đều biết đến tôi là người Việt Nam" - bà Hằng khoe kim cương trong livestream.

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi'

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi'

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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