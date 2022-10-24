Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra vụ một nam thanh niên rơi từ lầu 7 xuống đất tử vong.

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, vào ngày 24/10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vùng Tây Nguyên xác nhận tại bệnh viện vừa xảy ra vụ một nam thanh niên rơi từ lầu 7 xuống đất tử vong. Cơ quan công an hiện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Qua điều tra ban đầu, thanh niên tử vong nhà ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. Sáng nay, thanh niên này đến bệnh viện để chăm bố đang nằm thở máy ở tầng 7. Lên đến tầng 7, bất ngờ người này nằm vật giữa đường đi và có biểu hiện động kinh, được nhân viên bệnh viện đưa xuống phòng cấp cứu, sau đó được đưa đi chụp, kiểm tra thì sọ não không bị tổn thương gì cả.

Sau đó, nam thanh niên tỉnh lại, được người chị ruột xin xuất viện và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đến khoảng 10h cùng ngày, người này lên tầng 7 thì xảy ra tai nạn.

Phía bệnh viện đưa nam thanh niên vào cấp cứu nhưng đã tử vong - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay khi xảy ra vụ việc, phía bệnh viện lập tức đưa nam thanh niên vào cấp cứu nhưng đã ngưng thở. Theo lãnh đạo bệnh viện, nam thanh niên không có tiền sử, bệnh lý nghiêm trọng, có uống rượu.

Hiện tại, thi thể vào nhà xác bệnh viện.

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