Nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao tông vào đuôi xe container tử vong, dáng nằm của nạn nhân gây ám ảnh nhất

Xã hội 14/07/2020 10:26

Chạy xe với tốc độ cao, nam thanh niên tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường. Hiện trường vụ tai nạn khiến ai nấy xót xa, ám ảnh.

Sáng nay (14/7), trên Quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành, Hải Dương, một nam thanh niên điều khiển xe máy được cho là đã tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ trong tư thế nằm vắt ngang trên yên xe máy, đầu gần như chúi xuống đất và chân xòe rộng khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Những hình ảnh chụp sự việc gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trước đó nam thanh niên đã chạy xe với tốc độ lớn nên mới gây ra tai nạn. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Hiện lực lượng chức năng đang diều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Nam thanh niên được cho là tông vào đuôi xe container tử vong - Ảnh: FB
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Hiện trường vụ tai nạn gây ám ảnh - Ảnh: FB

Trước đó, trên mạng xã hội từng chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn tương tự khiến người xem không khỏi xót xa, ám ảnh.

Nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lưu thông trên Quốc lộ 45 theo hướng từ thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn) về huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Khi đến gần ngã 3 cây xăng Trường Xuân (xã Đông Tiến), xe máy chở nam thanh niên bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe tải Howo chở vật liệu xây dựng đang sang đường.

Hậu quả, chiếc xe máy và người điều khiển bị dính chặt vào gầm xe, nam thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Nhiều người đi đường chứng kiến vụ tai nạn không khỏi bàng hoàng, kinh hãi.

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Cú va chạm kinh hoàng khiến cả người và xe dính vào bánh xe tải - Ảnh: Facebook

Một số người dân cho biết, nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, khi chiếc xe tải sang đường đã không xử lý kịp nên tông thẳng vào gây tai nạn kinh hoàng.

Clip: Ám ảnh hiện trường container đè bẹp xe limousine khiến giám đốc, kế toán và tài xế tử vong tại chỗ

Clip: Ám ảnh hiện trường container đè bẹp xe limousine khiến giám đốc, kế toán và tài xế tử vong tại chỗ

Liên quan đến vụ container đè bẹp xe limousine khiến 3 người tử vong, danh tính các nạn nhân được xác định gồm tài xế, giám đốc và nữ kế toán.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn kinh hoàng tai nạn chết người

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