Clip: Ám ảnh hiện trường container đè bẹp xe limousine khiến giám đốc, kế toán và tài xế tử vong tại chỗ

Xã hội 18/06/2020 10:01

Liên quan đến vụ container đè bẹp xe limousine khiến 3 người tử vong, danh tính các nạn nhân được xác định gồm tài xế, giám đốc và nữ kế toán.

Đêm qua (17/6), tại Km số 256+700 Quốc lộ 18 thuộc địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, xe container BKS 14C-009.86 chạy hướng Móng Cái về TP. Hạ Long xảy ra va chạm với xe limousine (16 chỗ) mang BKS 79B - 029.12 đi ngược chiều. 

Hậu quả, chiếc Limousine bị đè bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, 3 nạn nhân trên xe tử vong tại chỗ. 

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Container đè bẹp xe limousine khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Quảng Ninh 

Danh tính các nạn nhân trong vụ container đè bẹp xe limousine được xác định là chị Hà Minh Trang (SN 1997, ở xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); tài xế Hoàng Minh Hà (SN 1981, ở thôn 1, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái) và ông Dương Văn Tú (SN 1976, ở Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). 

Theo Thanh Niên, ông Tú là giám đốc còn chị Trang là kế toán của một công ty tư nhân ở Quảng Ninh.

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Ba nạn nhân trên xe limousine gồm tài xế, thư ký và giám đốc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà cùng UBND huyện Hải Hà đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, dùng xe cẩu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài.

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Ủy ban ATGT quốc gia đã đề nghị Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi động viên gia đình của các nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.

Vụ xe container đè xe limousine bẹp dúm ở Quảng Ninh: Danh tính 3 người tử vong

Vụ xe container đè xe limousine bẹp dúm ở Quảng Ninh: Danh tính 3 người tử vong

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ vụ xe container đè xe limousine ở Quảng Ninh.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn thảm khốc tai nạn giao thông

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