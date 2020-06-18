Liên quan đến vụ container đè bẹp xe limousine khiến 3 người tử vong, danh tính các nạn nhân được xác định gồm tài xế, giám đốc và nữ kế toán.
- Quảng Ninh: Kinh hoàng container đè bẹp xe limousine khiến 3 người tử vong tại chỗ
- Quảng Ninh: Xe container đè xe limousine bẹp dúm, ít nhất 2 người tử vong
Đêm qua (17/6), tại Km số 256+700 Quốc lộ 18 thuộc địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, xe container BKS 14C-009.86 chạy hướng Móng Cái về TP. Hạ Long xảy ra va chạm với xe limousine (16 chỗ) mang BKS 79B - 029.12 đi ngược chiều.
Hậu quả, chiếc Limousine bị đè bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, 3 nạn nhân trên xe tử vong tại chỗ.
Danh tính các nạn nhân trong vụ container đè bẹp xe limousine được xác định là chị Hà Minh Trang (SN 1997, ở xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); tài xế Hoàng Minh Hà (SN 1981, ở thôn 1, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái) và ông Dương Văn Tú (SN 1976, ở Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Theo Thanh Niên, ông Tú là giám đốc còn chị Trang là kế toán của một công ty tư nhân ở Quảng Ninh.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà cùng UBND huyện Hải Hà đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, dùng xe cẩu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài.
Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.