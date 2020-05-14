Trên đường đi làm về, nam công nhân vệ sinh gặp tai nạn thương tâm. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 0 giờ ngày 14/5, trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nam công nhân vệ sinh tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1968, quê Kiên Giang).

Khu vực nam công nhân gặp tai nạn thương tâm trên đường đi làm về - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Công an TP. HCM, vào thời điểm trên, chiếc container mang biển số 51C-696.84 chạy trên đường Nguyễn Du theo hướng từ Bưu điện Tân Đông Hiệp ra đường ĐT 743.

Khi xe chạy đến khúc cua đoạn qua phố Bình Đức 3 thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Tám điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Tám đứt lìa cánh tay, cả người và xe máy văng xa nhiều mét. Mặc dù được người dân xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang trên đường về nhà. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hồi tháng 12/2019, tại quận Bình Tân, TP. HCM cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tương tự. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ tối 31/12/2019, chiếc xe ben mang biển số 51C-265.63 chạy trên đường nhánh dưới chân cầu An Lập (quận Bình Tân, TP. HCM), hướng từ khu dân cư ra quốc lộ 1.

Chiếc xe tông ông Hậu tử vong - Ảnh: Internet

Khi đến trước ngôi nhà số 1126 thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Phước Hậu (41 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển chạy ngược chiều. Hậu quả khiến tài xế xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, vào thời điểm trên, nạn nhân đang trên đường đi làm về. Khi chỉ còn cách phòng trọ vài trăm mét thì gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

Nhói lòng cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nữ giáo viên mầm non bị xe tông tử vong trên đường đi đón con Trên đường chạy xe máy đón con đi học về, nữ giáo viên mầm non gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

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