Sau khi quay lại cảnh quan hệ với người tình, Tuấn đã đăng đoạn clip đó lên một trang web khiêu dâm để chứng tỏ 'bản lĩnh đàn ông'.

Mới đây, chị P.T.T.H (ngụ tại phường 4, Đà Lạt) đã làm đơn tố cáo Phan Anh Tuấn (32 tuổi, tạm trú tại phường 3, Đà Lạt) vì có hành vi làm nhục người khác.

Theo đó, Tuấn đã quay lại và đăng clip cảnh hai người quan hệ lên một trang web khiêu dâm. Sự việc trên đã khiến chị H. cảm thấy xấu hổ, không dám tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Theo Tuổi trẻ, Tuấn làm nghề buôn bán, sữa chửa điện thoại di động và có quan hệ tình cảm với chị H. vào năm 2012. Khi hai người quan hệ tình dục, Tuấn đã dùng máy quay phim quay lại. Dù chị H. đã yêu cầu xóa, nhưng Tuấn vẫn giữ lại và nói dối là đã xóa đi. Đến tháng 8/2017, Tuấn đã đăng tải đoạn clip trên lên một trang web khiêu dâm rồi nhắn tin cho chị H. kể lại vụ việc.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị H., Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm gian 2 tháng Phan Anh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận phát tán phim lên mạng nhằm khoe “chiến tích” và “bản lĩnh đàn ông” trong chuyện giường chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-khoe-chien-tich-giuong-chieu-nguoi-dan-ong-dang-clip-may-mua-voi-tinh-cu-len-web-khieu-dam-236854.html