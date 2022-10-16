Mưa lũ miền Trung: Thắt lòng đám tang trong căn nhà ngập nước lụt, vợ nghèo gạt nước mắt lo hậu sự cho chồng bị chết đuối

Xã hội 16/10/2022 14:30

Người đàn ông ở Huế bị lật ghe giữa dòng nước lũ khi đang về nhà, hàng xóm phát hiện ứng cứu nhưng không kịp. Gia đình đành phải lo lễ tang của nạn nhân trong căn nhà ngập nước lũ...

Ngày 16/10, thông tin với báo chí, ông Lương Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân Hồ T. (SN 1971; thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh), bị đuối nước tử vong trong lũ.

Mưa lũ miền Trung: Thắt lòng đám tang trong căn nhà ngập nước lụt, vợ nghèo gạt nước mắt lo hậu sự cho chồng bị chết đuối - Ảnh 1
Bốn bề nhà là nước, vợ con thắt lòng lo hậu sự cho ông T. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ báo Người lao động cho biết, khu vực xã Quảng Vinh nằm ở hạ nguồn sông Bồ, từ đêm 14/10 đến nay, nước lũ vây quanh làng, các tuyến đường giao thông bị ngập, nhà dân cũng bị nước vào từ 0,2-0,3 m. Vào chiều 15/10, ông T. chèo ghe tới nhà bà con trong xóm và sau đó trở về nhà. 

Tuy nhiên, khi đến khu vực ruộng ngập sâu ngay gần nhà mình thì bị lật ghe. Mặc dù người nhà cũng như hàng xóm khẩn trương ứng cứu nhưng vẫn không kịp.

Đáng chú ý, do mưa lũ vẫn đang diễn biến bất thường, ngập lụt nghiêm trọng nên hiện tại gia đình đang phải lo lễ tang của ông T. trong căn nhà tạm bợ và cũng bị ngập bởi nước lũ.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Vinh, vợ chồng ông T. làm nghề nông, có hoàn cảnh khó khăn. Vụ lật ghe thương tâm khiến ông T. tử vong để lại vợ và 2 con nhỏ.

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Đây là bài học cho các bậc phụ huynh vào mùa mưa lũ, bởi chỉ một phút lơ là khỏi con nhỏ có thể xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

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Từ khóa:   lật ghe chết đuối tử vong

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