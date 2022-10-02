Thót tim em bé trượt chân ngã xuống nước lũ, vùng vẫy trong tiếng khóc thất thanh

Đây là bài học cho các bậc phụ huynh vào mùa mưa lũ, bởi chỉ một phút lơ là khỏi con nhỏ có thể xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được một tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 29/9/2022 đang được chia sẻ lên mạng xã hội, cảnh báo nguy hiểm cho các gia đình đang ở những nơi ngập lụt do mưa lũ. Trong đoạn clip, một em bé khoảng 3-4 tuổi đang đứng trước hiên, cầm cây lau nhà nghịch nước dưới sân. Nhưng không may cháu bé trượt chân và rơi xuống nước. Mực nước không quá sâu so với thân người nhưng do bị trượt té khiến cháu hốt hoảng, mặt ngụp xuống nước và không thể đứng dậy. Sau đó, cháu cố gắng trồi lên nhưng hai chân không thể trụ vững và tiếp tục ngụp mặt xuống nước.

Sau khi ngã xuống nước, cháu bé chới với và tìm cách đứng dậy nhưng hai chân không thể trụ vững. Ảnh: Chụp màn hình Clip gây thót tim khi bé đã vùng dậy đứng lên được và khóc thật nhiều nhưng người lớn vẫn ở trong nhà không ai chạy ra ứng cứu. Phải tới khi cháu bé bò vào tới bậc thềm, thoát được tình huống nguy hiểm và khóc to thì người trong nhà mới nghe thấy và chạy ra bế cháu bé vào.

Rất may sau đó, cháu đã tự đứng dậy và đi vào nhà. Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bậc phụ huynh. Nhiều người cho rằng, gia đình đã khá chủ quan khi để cháu bé chơi một mình trong hoàn cảnh nước lũ dâng cao. Đồng thời cũng lên tiếng cảnh báo các hộ gia đình sống trong vùng lũ đang có con nhỏ. "Hú vía, ông bà gánh còng lưng cho cháu bé. Mùa mưa lũ rồi, các bố mẹ chú ý con nhỏ nhé, không phải lúc nào cũng được may mắn như này"; "Con khóc to thế mà người nhà đâu hết cả rồi. Phúc lớn chứ con mà có mệnh hệ gì thì người lớn ân hận cả đời. "Nhà ngập nước chắc bố mẹ chạy lũ mệt quá hay sao mà để con ra sân nghịch, ngã như vậy khóc to thế cũng không nghe được. Rõ khổ, nước nông với người lớn nhưng trẻ con còn nhiều đứa úp mặt vào chậu nước không dậy được còn chết đuối, huống hồ cả cái sân rộng mênh mông nước thế này".

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