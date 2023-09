Thót tim em bé trượt chân ngã xuống nước lũ, vùng vẫy trong tiếng khóc thất thanh

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được một tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 12h trưa ngày 29/9/2022 đang được chia sẻ lên mạng xã hội, cảnh báo nguy hiểm cho các gia đình đang ở những nơi ngập lụt do mưa lũ.

Trong đoạn clip, một em bé khoảng 3-4 tuổi đang đứng trước hiên, cầm cây lau nhà nghịch nước dưới sân. Nhưng không may cháu bé trượt chân và rơi xuống nước. Mực nước không quá sâu so với thân người nhưng do bị trượt té khiến cháu hốt hoảng, mặt ngụp xuống nước và không thể đứng dậy. Sau đó, cháu cố gắng trồi lên nhưng hai chân không thể trụ vững và tiếp tục ngụp mặt xuống nước.