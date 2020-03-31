Do thiếu tiền tiêu xài nên Vinh giả gái bán dâm, lừa khách nam vào khách sạn để cướp tài sản.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Vinh (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Lợi (SN 1984, sống lang thang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, tối 27/3, Nguyễn Thái Vinh giả gái đứng ở đường Bình Long, quận Tân Phú, TP.HCM để gạ khách nam mua dâm. Lúc này, anh T. (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy ngang qua dừng lại trò chuyện. Sau đó, cả hai thương lượng giá cả và vào khách sạn đường Tân Hương, quận Tân Phú để "vui vẻ".

Thanh niên giả gái, lừa khách mua dâm vào khách sạn để cướp tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi vào phòng thì anh T. tá hỏa phát hiện Vinh là trai đóng giả gái nên bực tức yêu cầu trả phòng ra về, không đồng ý quan hệ như vậy. Khi ra tới cổng khách sạn, Vinh giả vờ hỏi mượn chiếc điện thoại iPhone 11 của anh T. để gọi cho Lê Văn Lợi đến đón.

Khi Lợi chạy xe tới thì cả hai nhảy lên xe tăng ga tẩu thoát. Anh T. đuổi theo đến đường số 2 kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì bị Vinh chống trả. Sau đó anh T. tới công an trình báo.

Mới đây, công an phát hiện cả hai đang ẩn náu ở nhà trọ quận Bình Tân nên bắt giữ. Cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên giả gái bán dâm, lừa khách nam vào khách sạn để cướp tài sản. Cả hai bán điện thoại cướp được của anh T. được 17 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

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