Mua dâm nhầm 'trai giả gái', người đàn ông bị cướp iPhone 11

Xã hội 31/03/2020 18:12

Do thiếu tiền tiêu xài nên Vinh giả gái bán dâm, lừa khách nam vào khách sạn để cướp tài sản.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Vinh (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Lợi (SN 1984, sống lang thang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, tối 27/3, Nguyễn Thái Vinh giả gái đứng ở đường Bình Long, quận Tân Phú, TP.HCM để gạ khách nam mua dâm. Lúc này, anh T. (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy ngang qua dừng lại trò chuyện. Sau đó, cả hai thương lượng giá cả và vào khách sạn đường Tân Hương, quận Tân Phú để "vui vẻ".

cuop tai san 1
Thanh niên giả gái, lừa khách mua dâm vào khách sạn để cướp tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi vào phòng thì anh T. tá hỏa phát hiện Vinh là trai đóng giả gái nên bực tức yêu cầu trả phòng ra về, không đồng ý quan hệ như vậy. Khi ra tới cổng khách sạn, Vinh giả vờ hỏi mượn chiếc điện thoại iPhone 11 của anh T. để gọi cho Lê Văn Lợi đến đón.

Khi Lợi chạy xe tới thì cả hai nhảy lên xe tăng ga tẩu thoát. Anh T. đuổi theo đến đường số 2 kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì bị Vinh chống trả. Sau đó anh T. tới công an trình báo.

Mới đây, công an phát hiện cả hai đang ẩn náu ở nhà trọ quận Bình Tân nên bắt giữ. Cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên giả gái bán dâm, lừa khách nam vào khách sạn để cướp tài sản. Cả hai bán điện thoại cướp được của anh T. được 17 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Bịa tin 2 du khách Anh lây dịch cho 2 cô gái "bán dâm" ở Đà Nẵng, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Bịa tin 2 du khách Anh lây dịch cho 2 cô gái "bán dâm" ở Đà Nẵng, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 18/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Đà Nẵng cho biết, vừa xử phạt 10.000.000đ đối với bà N.T.H (SN 1984, trú Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   gái bán dâm mua bán dâm cướp của

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản