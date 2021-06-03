Liên quan đến vụ một thẩm mỹ viện bất chấp tổ chức khai trương giữa mùa dịch, còn mời cả nghệ sĩ xuất hiện, một phóng viên đã bị một người có hành vi "hành hung" khi đưa tin về vụ việc.

Theo Báo Công an TP.HCM, ngày 1/6, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc đã tiến hành xử phạt thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (phường 1, TP.Bảo Lộc) vì không chấp hành việc phòng chống dịch Covid-19, tập trung trên 30 người trong ngày khai trương. Cụ thể, chiều 31/5, người đại diện của thẩm mỹ viện đã đến trụ sở UBND phường 1, TP. Bảo Lộc xin phép tổ chức lễ khai trương. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo địa phương đã giải thích và yêu cầu người này ký cam kết không tổ chức lễ khai trương để đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vào lúc 18h30 ngày 1/6, cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện tại đây có 31 người đến từ nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, vượt quá số người quy định. Trong đó, nhiều người không thực hiện khuyến cáo 5K. Danh sách này có cả một nghệ sĩ hài nổi tiếng tên Q.T và nghệ sĩ T.B.

Một nghệ sĩ hài nổi tiếng cũng tham gia khai trương - Ảnh: CAO Người phụ nữ có hành vi ngăn cản khi phóng viên tác nghiệp, được Công an giữ lại - Ảnh: CAO Song song với vụ việc, nguồn tin từ Người Lao Động cho hay, khi Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 31 người có mặt dự lễ khai trương thẩm mỹ viện này thì bất ngờ bà N.H.T. (46 tuổi) đã lao tới đập vào tay của một phóng viên báo Lâm Đồng khiến điện thoại bị rơi xuống đất. Trước đó, người này đi từ thẩm mỹ viện ra, xúc phạm và hành xử thô bạo với phóng viên.

(Clip người phụ nữ có hành vi hành hung phóng viên - Nguồn: Người Lao Động) Anh H.Đ, phóng viên đang công tác tại báo Lâm Đồng, chia sẻ: "Trong lúc đang tác nghiệp, tôi bị một số người trong thẩm mỹ viện ra cản trở và yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo. Sau đó, tôi đã xuất trình thẻ nhà báo cho những người này xem. Lúc này, có một người phụ nữ từ trong Thẩm mỹ viện đi ra, lao tới đập vào tay khiến điện thoại tôi rơi xuống đất. Sau đó, người phụ nữ đấm vào tay tôi. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này tiếp tục la lối bằng những ngôn từ tục tĩu. Mặc dù có 2 chiến sĩ công an túc trực tại đây, người phụ nữ này vẫn cầm chùm chìa khóa ném thẳng vào mặt tôi". Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-phong-vien-bi-hanh-hung-khi-dua-tin-vu-nghe-si-tu-tap-khai-truong-tham-my-vien-giua-mua-dich-407516.html