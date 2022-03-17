Chị D. mất đi để lại 2 người con còn nhỏ, con trai đang học lớp 10 và con gái đang học lớp 6.

Theo Infonet/ Vietnamnet đưa tin, chiều 16/3, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ công nhân tử vong tại nhà máy chế biến dăm gỗ tại xã Tiên Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, chị Phan Thị Ánh D. (SN 1978, trú thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong) bất ngờ bị cuốn vào đường truyền của Nhà máy chế biến dăm gỗ - Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú, Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong. Khi các công nhân khác phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đến ứng cứu nhưng không may chị D. đã tử vong.

Khu vực nhà máy nơi chị D. làm việc - Ảnh: Infonet/ Vietnamnet

Theo thông tin của báo Lao động, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tiên Phước khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một người dân cho biết, chị D. mất đi để lại 2 người con còn nhỏ, con trai đang học lớp 10 và con gái đang học lớp 6.

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