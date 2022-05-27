Tại hầm gửi xe khu chung cư 6th Element, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xuất hiện trường hợp xe hạng sang Maybach sau khi tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi lao thẳng vào chốt bảo vệ khiến một người bị thương.
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Theo nguồn tin từ Zing News, sự việc xảy ra vào rạng sáng 27/5 tại hầm gửi xe khu chung cư 6th Element, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Chị Hồng Nhung (cư dân) cho biết chiếc Mercedes S560 Maybach biển số ở TP.HCM đi hướng từ khu gửi xe ra ngoài thì mất lái, tông hàng loạt xe máy. Chiếc xe sau đó không dừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào chốt bảo vệ.
“Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn”, chị nói.
Dẫn theo nguồn tin từ báo TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG, hậu quả của vụ việc khiến nhiều xe gắn máy bị hư hỏng, phần đầu xe ô tô bị biến dạng cùng nhiều tài sản của chưng cư bị thiệt hại.
Chỉ huy Công an phường Xuân La cũng cho biết sự việc khiến một người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Công an phường Xuân La sau khi nhận tin đã có mặt để bảo vệ hiện trường.
Vị này cũng cho biết Công an quận Tây Hồ đang thụ lý vụ việc.