Mercedes Maybach 'điên' tông hàng loạt xe ở hầm chung cư khiến 1 người bị thương nặng: 'Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn'

Xã hội 27/05/2022 09:35

Tại hầm gửi xe khu chung cư 6th Element, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xuất hiện trường hợp xe hạng sang Maybach sau khi tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi lao thẳng vào chốt bảo vệ khiến một người bị thương.

Theo nguồn tin từ Zing News, sự việc xảy ra vào rạng sáng 27/5 tại hầm gửi xe khu chung cư 6th Element, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chị Hồng Nhung (cư dân) cho biết chiếc Mercedes S560 Maybach biển số ở TP.HCM đi hướng từ khu gửi xe ra ngoài thì mất lái, tông hàng loạt xe máy. Chiếc xe sau đó không dừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào chốt bảo vệ.

Mercedes Maybach 'điên' tông hàng loạt xe ở hầm chung cư khiến 1 người bị thương nặng: 'Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn' - Ảnh 1
Mercedes Maybach 'điên' tông hàng loạt xe ở hầm chung cư khiến 1 người bị thương nặng: 'Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn' - Ảnh 2
Hiện trường đổ nát do chiếc xe hạng sang gây nên - Ảnh: Zing News

“Hiện trường vụ việc có nhiều máu loang ra sàn”, chị nói.

Dẫn theo nguồn tin từ báo TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG, hậu quả của vụ việc khiến nhiều xe gắn máy bị hư hỏng, phần đầu xe ô tô bị biến dạng cùng nhiều tài sản của chưng cư bị thiệt hại.

Chỉ huy Công an phường Xuân La cũng cho biết sự việc khiến một người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Công an phường Xuân La sau khi nhận tin đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Vị này cũng cho biết Công an quận Tây Hồ đang thụ lý vụ việc.

 

Nghi nữ kế toán bệnh viện ở Nghệ An để túi xách trên bờ rồi nhảy sông tự tử

Nghi nữ kế toán bệnh viện ở Nghệ An để túi xách trên bờ rồi nhảy sông tự tử

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận được tin có người tự tử, kiểm tra túi xách để lại trên bờ phát hiện là kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Xem thêm
Từ khóa:   Xe điên Mercedes gây tai nạn kinh hoàng lái xe điên Mercedes Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?