Mẹ xả thân hứng nhiều nhát dao của người tình để con trai thoát thân

Xã hội 06/12/2017 11:36

Dù đã bị đâm một nhát dao vào ngực nhưng khi nhìn thấy con trai bị người tình giữ lại, chị Vui vẫn gắng hết sức kéo đối tượng lại để con trai 14 tuổi thoát thân.

Hôm qua (5/12), Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Sự (41 tuổi, ngụ tại huyện Hoằng Hóa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mẹ xả thân hứng nhiều nhát dao của người tình để con trai thoát thân - Ảnh 1
Lê Văn Sự tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, Sự và chị Vui (38 tuổi) có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng được một thời gian. Cuối tháng 11 vừa qua, vì nghi ngờ chị Vui có quan hệ tình cảm với người khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Vào ngày 25/11, trong lúc cãi nhau Sự dùng dao nhọn đâm vào ngực chị Vui.

Lúc này, chị Vui vừa hô hoán vừa giữ Sự lại để con trai 14 tuổi của mình chạy ra ngoài. Sau đó, chị bị người tình đâm thêm hai nhát nữa. Nhờ được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Vui không bị nguy hiểm đến tính mạng. Một ngày sau đó, Sự đã đến Ủy ban nhân dân xã Hoằng Kim đầu thú.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

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