Mẹ sơ sẩy một giây, bé trai 2 tuổi bị sên xe máy nghiến đứt lìa bàn tay

Xã hội 15/01/2018 17:02

Trong lúc mẹ sơ ý, bé trai 2 tuổi bị sên xe máy nghiến đứt lìa cả bàn tay phải.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết bệnh viện đã nối thành công bàn tay phải bị đứt lìa của bé P. (SN 2016), ngụ tại Bến Cát (Bình Dương).

Mẹ sơ sẩy một giây, bé trai 2 tuổi bị sên xe máy nghiến đứt lìa bàn tay - Ảnh 1
Bàn tay bé trai bị đứt lìa vì bị sên của xe máy quấn vào - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/1 vừa qua, nạn nhân là bé N.K.P. Được biết, cha của bé P. làm nghề sửa xe máy. Trong lúc sửa xe cho khách, anh tháo bộ phận bảo vệ dây sên và đề máy kiểm tra. Khi máy nổ, anh phát hiện thiếu dụng cụ nên để xe quay với tốc độ chậm và vào trong nhà lấy thêm.

Mẹ sơ sẩy một giây, bé trai 2 tuổi bị sên xe máy nghiến đứt lìa bàn tay - Ảnh 2
Kết quả chụp X- quang bàn tay của bé P. - Ảnh: Internet

Lúc này, bé P. đang ngồi chơi với mẹ gần đó. Nhân lúc mẹ sơ ý, bé đến nắm sợi dây xích khiến tay phải bị nghiến đứt lìa. Gia đình lập tức đưa em tới bệnh viện địa phương. Sau đó, bé P. được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM để nối lại bàn tay.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giữ được bàn tay và hai ngón tay cho bệnh nhi. Đến hôm nay, mặc dù vẫn còn nẹp bột nhưng các ngón tay của bé đã hồng hào, có thể cử động nhẹ. Hiện tại, bé P. vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Theo các bác sĩ, khi gặp trường hợp như bé P., người nhà cần sơ cứu đúng cách để tránh nhiễm trùng. Đầu tiên, phải cho phần đứt rời vào túi nilong sạch, buộc kín lại rồi cho vào đá lạnh. Lưu ý, không để đá lạnh tiếp xúc trực tiếp với phần cơ thể bị đứt rời.

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