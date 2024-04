TAND huyện Hóc Môn xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa trước đó, bị cáo Lê Văn Bậm xác định do chung sống như vợ chồng với bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên nên xem bé AT (con riêng của Nguyên) như con. Do cháu AT hay khóc và không nghe lời nên Bậm hành hạ cháu để vừa hù dọa vừa làm thú vui tiêu khiển.

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 11/2023 - Ảnh: PLO

Như vậy, hành vi hành hạ bé AT.T của hai bị cáo Bậm và Nguyên có dấu hiệu phạm tội hành hạ con theo Điều 185 BLHS mới đảm bảo đúng hành vi phạm tội của các bị cáo. Cáo trạng truy tố hai bị cáo về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS là chưa đúng hành vi phạm tội của các bị cáo.