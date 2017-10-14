Mẹ mất, bé trai ngồi ôm quan tài, vuốt ve gương mặt bà qua lớp kính suốt 5 ngày

Xã hội 14/10/2017 09:41

Mẹ qua đời, cậu bé tội nghiệp tưởng rằng mẹ chỉ đang nằm ngủ nên mang một chiếc ghế nhựa ngồi cạnh quan tài. Đôi lúc em còn vuốt ve gương mặt mẹ qua lớp kính khiến trái tim những người chứng kiến quặn thắt.

Cách đây không lâu, hình ảnh chú bé ngồi lặng lẽ bên chiếc quan tài của mẹ suốt 5 ngày khiến trái tim của hàng triệu người thổn thức, xúc động.

Mẹ mất, bé trai ngồi ôm quan tài, vuốt ve gương mặt bà qua lớp kính suốt 5 ngày - Ảnh 1
Vì tuổi còn quá nhỏ nên cậu bé vẫn chưa ý thức được rằng mẹ mình đã mãi mãi đi xa - Ảnh: Internet

Được biết, khi mẹ mất, vì tuổi còn quá nhỏ nên cậu bé vẫn chưa ý thức được sự mất mát đó. Đứa trẻ đáng thương tưởng mẹ đang ngủ nên mang theo một chiếc ghế nhựa ngồi bên cạnh quan tài. Đôi lúc vì quá nhớ mẹ nên cậu bé đứng lên ghế, ôm lấy chiếc quan tài, nhìn và vuốt ve gương mặt mẹ qua lớp kính.

Mẹ mất, bé trai ngồi ôm quan tài, vuốt ve gương mặt bà qua lớp kính suốt 5 ngày - Ảnh 2
Đôi khi vì quá nhớ mẹ nên cậu bé vuốt mặt bà qua tấm kính - Ảnh: Internet

Câu chuyện về cậu bé người Philippines này đã khiến bao trái tim quặn thắt. Những bức ảnh trên được một người trong gia đình em chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người này trên trang cá nhân, suốt 5 ngày diễn ra lễ tang, đứa trẻ luôn túc trực bên cạnh quan tài, dù có lúc sẽ ngủ thiếp đi nhưng cũng sẽ không rời khỏi chiếc ghế đó.

Mẹ mất, bé trai ngồi ôm quan tài, vuốt ve gương mặt bà qua lớp kính suốt 5 ngày - Ảnh 3
Suốt 5 ngày diễn ra tang lễ, cậu bé không rời khỏi chiếc ghế một phút giây nào dù có có buồn ngủ - Ảnh: Internet

Đối với trẻ em, tình yêu của mẹ là thứ thiêng liêng và trân quý nhất trên đời và không có mất mát nào đau đớn bằng nỗi đau mất mẹ. Xem những hình ảnh này, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cậu bé đáng thương. Bên cạnh đó, không ít người cảm thấy hối hận vì đã không dành thời gian để quan tâm, chăm sóc cho cha mẹ của mình.

 

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