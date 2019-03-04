Nghe tin con trai tử vong, người mẹ nhanh chóng đến hiện trường. Nhìn thấy thi thể con nằm trên đường, người mẹ không ngừng gào khóc khiến ai nấy đều xót xa.
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Vào khoảng 12 giờ hôm nay (4/3), tại Quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong.
Nạn nhân là em N.H.A, học sinh lớp 11.
Vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe ba gác đang lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ TP. Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát khi đến đoạn qua phường Tân Định thì xảy ra va chạm với em A.
Vụ va chạm khiến A. tử vong tại chỗ, chiếc xe ba gác tiếp tục lao về phía trước tông trúng một người đi đường khác. Rất may người này chỉ bị thương nhẹ nên không cần nhập viện và đã rời khỏi hiện trường.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do em A. cố tình điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến tài xế xe ba gác không kịp xử lý dẫn đến tai nạn.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và điều tiết giao thông khu vực.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ còn chiếc xe ba gác thì dính vào trụ điện. Nhận được tin con trai tử vong, người mẹ nhanh chóng đến hiện trường, ôm thi thể con gào khóc thảm thiết khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.