Mẹ gào khóc, ôm chặt thi thể con trai học lớp 11 bị xe ba gác tông tử vong

Xã hội 04/03/2019 16:45

Nghe tin con trai tử vong, người mẹ nhanh chóng đến hiện trường. Nhìn thấy thi thể con nằm trên đường, người mẹ không ngừng gào khóc khiến ai nấy đều xót xa.

Vào khoảng 12 giờ hôm nay (4/3), tại Quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là em N.H.A, học sinh lớp 11.

Mẹ gào khóc, ôm chặt thi thể con trai học lớp 11 bị xe ba gác tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe ba gác đang lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ TP. Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát khi đến đoạn qua phường Tân Định thì xảy ra va chạm với em A.

Mẹ gào khóc, ôm chặt thi thể con trai học lớp 11 bị xe ba gác tông tử vong - Ảnh 2
Người mẹ gào khóc khi nghe tin con trai tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến A. tử vong tại chỗ, chiếc xe ba gác tiếp tục lao về phía trước tông trúng một người đi đường khác. Rất may người này chỉ bị thương nhẹ nên không cần nhập viện và đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do em A. cố tình điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến tài xế xe ba gác không kịp xử lý dẫn đến tai nạn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và điều tiết giao thông khu vực.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ còn chiếc xe ba gác thì dính vào trụ điện. Nhận được tin con trai tử vong, người mẹ nhanh chóng đến hiện trường, ôm thi thể con gào khóc thảm thiết khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến vợ mới cưới tử vong dưới bánh xe tải, chồng nhập viện cấp cứu

Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến vợ mới cưới tử vong dưới bánh xe tải, chồng nhập viện cấp cứu

Trên đường đi làm, hai vợ chồng va chạm với xe tải. Người vợ không may bị cuốn vào gầm tử vong còn người chồng bị thương phải vào viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn ở Bình Dương va chạm với xe ba gác

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 18 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày