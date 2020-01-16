Mẹ chở con nhỏ bị chém tới tấp trên cầu: Lời khai bất ngờ của nghi phạm

Xã hội 16/01/2020 08:01

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm trong vụ chém người dã man trên cầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Sau 2 ngày lẩn trốn, nghi phạm trong vụ chém người dã man xảy ra tại cầu Cứng, thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) - La Đình Hợi (sinh năm 1983, trú xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) đã bị bắt giữ.

Theo VOV, tại cơ quan điều tra, Hợi khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay chém chị T.T.H (đã kết hôn, có 1 con nhỏ ngụ tại xã Bình Sơn, Thái Nguyên).

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Nghi phạm trong vụ chém người dã man trên cầu tại Thái Nguyên khai do mâu thuẫn tình cảm nên ra tay chém nạn nhân - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hợi khai vào ngày 13/1, đối tượng gọi hẹn gặp chị H. Lúc này, Hợi đã mua một con dao phay rồi đi gặp nạn nhân. Ngay khi gặp chị H. chở theo con gái nhỏ trên cầu Cứng, đối tượng đã dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì Hợi rất hung hãn nên không ai dám ngăn cản.

Sau khi gây án, Hợi đã vứt dao xuống sông, giao bé gái cho người đi đường trông giùm rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cổ tay phải gần đứt rời, cụt 4 ngón tay và nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu.  

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Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, được phẫu thuật ghép nối tay - Ảnh: Internet

Theo lời kể của chồng nạn nhân, Hợi là đồng nghiệp với chị H. trong công ty cũ. Giữa gia đình và Hợi không có mâu thuẫn gì. Được biết hiện chị H. đã được phẫu thuật, ghép nối tay, tính mạng không còn gặp nguy hiểm.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 13/1 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ bị chém dã man trên cầu. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm trong vụ án là La Đình Hợi.

Vụ mẹ chở con nhỏ bị chém giữa đường: Bắt giữ nghi phạm, hé lộ tình trạng sức khỏe của nạn nhân

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Sau hơn 2 ngày lẩn trốn, nghi phạm trong vụ chém người dã man trên cầu đã bị bắt giữ. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

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Từ khóa:   Thái Nguyên mâu thuẫn tình cảm cố ý gây thương tích

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