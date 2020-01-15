Vụ mẹ chở con nhỏ bị chém giữa đường: Bắt giữ nghi phạm, hé lộ tình trạng sức khỏe của nạn nhân

Tin nóng 15/01/2020 14:29

Sau hơn 2 ngày lẩn trốn, nghi phạm trong vụ chém người dã man trên cầu đã bị bắt giữ. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với báo chí, mới đây Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - Trưởng Công an TP. Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị này đã bắt được La Đình Hợi (37 tuổi, ngụ Phú Bình, Thái Nguyên), nghi phạm trong vụ chém người dã man trên cầu Cứng xảy ra vào sáng 13/1.

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Nghi phạm chém người dã man tại Thái Nguyên đã bị bắt - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Helino, nạn nhân trong vụ việc - chị T.T.H (đã có chồng và 1 con nhỏ, ngụ xã Bình Sơn, Thái Nguyên) hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn chưa có tiến triển. Ngoài ra, theo thông tin do người nhà của nghi phạm chia sẻ, thường ngày Hợi là người hiền lành. Bên cạnh đó, người phụ nữ bị chém trên cầu và Hợi là đồng nghiệp trong công ty cũ. Hiện chị H. đã chuyển qua làm công ty gỗ, anh Nguyễn Văn Nghị (chồng nạn nhân) làm việc tại xưởng xe máy.

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Sức khỏe nạn nhân hiện vẫn chưa có tiến triển gì mới - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 13/1, chị H. chở con gái 15 tháng tuổi qua cầu Cứng thì bị Hợi dùng dao chém tới tấp. Sau khi gây án, nghi phạm đã vứt hung khí xuống sông, giao đứa trẻ cho người đi đường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Theo lời anh Nghị, gia đình không có mâu thuẫn gì với Hợi. Trước đó khi chị H. đi làm ở công ty cũ thì anh Nghị có gặp Hợi một lần. Người chồng cũng cho biết thêm giữa vợ anh và đối tượng không có biểu hiện gì khác thường.

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Người phụ nữ chạy xe chở con nhỏ trên cầu thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao chém tới tấp. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ chém người dã man này.

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